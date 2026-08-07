Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por los delitos de desaparición forzada y contra la administración de la justicia por el caso Ayotzinapa.

Durante la audiencia inicial del viernes 7 de agosto, el juez consideró legal la detención del exmilitante del PRD, cuya defensa pidió la ampliación del plazo constitucional.

Ángel Aguirre Rivero permanecerá en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, mientras que el martes 11 de agosto se definirá si se le vincula a proceso.

Ángel Aguirre Rivero llega al Altiplano tras su detención por el caso Ayotzinapa (Michelle Rojas)

Nueva audiencia de Ángel Aguirre Rivero se programó para el martes 11 de agosto

Durante la audiencia, la autoridad también determinó que el martes 11 de agosto a las 10:00 horas, se reanude la diligencia para decidir si se vincula o no a proceso a Ángel Aguirre Rivero.

Destacó que, durante la exposición de los cargos, el detenido movía la cabeza en desaprobación e incluso se defendió de las acusaciones al asegurar que tiene la “conciencia tranquila y en paz”.

A Ángel Aguirre Rivero se le acusa de haber ordenado la eliminación de grabaciones clave para esclarecer el caso Ayotzinapa, incluyendo los videos captados en el exterior del Palacio de Justicia del Estado.

Presuntamente, dicho material contenía el momento cuando el autobús de la empresa Estrella de Oro en el que viajaban los 43 normalistas fue detenido por policías municipales y estatales.

Detienen al exgobernador Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa (@FGRMexico / X)

Prisión domiciliaria fue negada a Ángel Aguirre Rivero

Aunque la defensa de Ángel Aguirre Rivero había pedido la prisión domiciliaria para el exgobernador de Guerrero, argumentando su edad y estado de salud, el juez consideró que no cumplía con los supuestos legales.

Esto, a pesar de que Ángel Aguirre Rivero llegó en silla de ruedas a la audiencia y afirmó que su estado de salud se deterioró dentro del penal y horas antes de la audiencia, razón por la cual tuvo que ser evaluado por un médico.