Así celebraron Sheinbaum y Clara Brugada el gol de México ante Sudáfrica

Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, celebraron con euforia el gol de Julián Quiñones en el debut de México ante Sudáfrica en el Mundial 2026.

Desde el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, ambas siguieron de cerca las acciones del partido México vs Sudáfrica junto a cientos de aficionados.

El festejo de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada reflejó orgullo y entusiasmo por el arranque del Tri en el torneo, en un ambiente de unidad que acompañó la histórica inauguración en la CDMX.

¡Gooooool de México! 🇲🇽⚽️

Que se sienta la emoción en cada rincón de la ciudad. pic.twitter.com/AX7JNDyPuK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 11, 2026

Sheinbaum y Clara Brugada celebran gol de México ante Sudáfrica

En un ambiente festivo, Claudia Sheinbaum aprovechó para saludar a los asistentes al Deportivo Hermanos Galeana.

La presidenta también se tomó selfies y hasta se lució haciendo el viral gesto “six seven” moviendo las manos de arriba hacia abajo frente a una niña emocionada que se lo pidió.

Luego de que cayera el primer gol de la Selección en este Mundial 2026, Claudia Sheinbaum y Clara Brugada se dieron un abrazo y mostraron con emoción la bandera de México.

El partido de México contra Sudáfrica de este 11 de junio en el Estadio Banorte marca un nuevo capítulo para la Ciudad de México, ya que representa en tercer encuentro inaugural que se da en nuestro país.

Por lo que tanto Claudia Sheinbaum y Clara Brugada han seguido el partido inaugural del Tri en compañía de fanáticos del fútbol de todas las edades que esperan que México tenga un buen Mundial 2026.