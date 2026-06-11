Raúl Jiménez finalmente convirtió su primer gol en una Copa del Mundo durante el debut de México ante Sudáfrica en el Mundial 2026.

Tras participar en tres ediciones anteriores sin lograr anotar, el delantero de 35 años rompió la sequía y celebró con emoción su histórica anotación en el Estadio Banorte.

El tanto refuerza su papel como referente ofensivo del Tri y marca un momento especial en su carrera, justo en la fase final de su trayectoria internacional.

Raúl Jiménez (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

Raúl Jiménez y Julián Quiñones anotaron en la victoria de México

Raúl Jiménez y Julián Quiñones fueron los anotadores del partido México vs Sudáfrica.

La primera anotación del juego llegó por parte de Julián Quiñones al minuto 9 del partido México vs Sudáfrica desde el Estadio Banorte.

Mientras que el segundo gol llegó por parte de Raúl Jiménez, quien hizo la anotación de cabeza, luego de un centro al área de los africanos.

Después de tres Mundiales, Raúl Jiménez por fin pudo gritar gol. (Pawel Kopczynski / REUTERS)

Con este resultado, México lidera momentáneamente el Grupo A del Mundial 2026 y llena de optimismo a los aficionados.

¿Contra quién es el segundo partido de México en el Mundial 2026?

México consiguió sus primeros tres puntos del Mundial 2026 luego de vencer 2-0 a Sudáfrica.

El Tri ya se prepara para mantener el ritmo de juego de cara a su segundo compromiso del torneo frente a Corea del Sur.