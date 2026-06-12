Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, dedicó los primeros minutos de la mañanera del pueblo de hoy 12 de junio de 2026, al triunfo de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica.

El arranque positivo para México en el Mundial 2026, llevó a Claudia Sheinbaum a asegurar que quien esté en contra del país “siempre le va a ir mal”, subrayando la unión que tiene el pueblo.

Claudia Sheinbaum celebra triunfo de México en el Mundial 2026

La victoria de 2-0 de México en el inicio del Mundial 2026 en el Estadio Banorte, llevó a la presidenta de México a celebrar en la mañanera, confirmando la alegría que se oscila en el ambiente.

Además de que Claudia Sheinbaum dijo que el partido estuvo “buenísimo”, también argumentó que la alegría de los mexicanos al triunfo se sentía, demostrando unión por las playeras verdes en representación de México y las reuniones familiares para ver el partido.

Ante ello, Sheinbaum argumentó que tras ver estos hechos y un Zócalo lleno en festejo a la Sección Mexicana, es muestra que quien desea mal al país, “siempre le va a ir mal”.

“Ahí es cuando uno piensa que el que apuesta en contra México siempre le va a ir mal, en la cancha, en la política, en la vida. Quienes queremos a México nos va a bien en la cancha, en la vida y en la política. Una alegría enorme”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por otra parte, la mandataria extendió felicitaciones directas a la Selección, así como a todo el pueblo de México.