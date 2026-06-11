Claudia Sheinbaum celebró con entusiasmo la primera victoria de México en el Mundial 2026, luego de que el Tri derrotara 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Banorte.

¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Desde el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Sheinbaum compartió la emoción junto a decenas de aficionados del equipo de Javier Aguirre que siguieron el partido inaugural.

A través de redes sociales, la presidenta de México felicitó a la Selección Mexicana y destacó el orgullo nacional que despierta el triunfo, reflejando unidad y alegría en el arranque del torneo.

Sheinbaum celebra primer victoria de México en el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum vio la primer victoria de México en el Mundial 2026 desde el Deportivo Hermanos Galeana de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Portando la playera de la Selección Mexicana y echando porras, la presidenta mostró entusiasmo ante todas las acciones del partido inaugural.

Cada gol del Tricolor fue festejado por Sheinbaum con mucha alegría y orgullo frente a decenas de aficionados al fútbol de todas las edades.

En compañía de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, Sheinbaum gritó los tantos anotados por:

Julián Quiñones al minuto 9

Raúl Jiménez al minuto 68

Sheinbaum festeja el primer triunfo de México en el Mundial 2026 (@ClaraBrugadaM / X)

Durante su presencia en el Deportivo Hermanos Galeana, Claudia Sheinbaum saludó a los asistentes, se tomó selfies y hasta hizo el gesto viral “six seven” con una niña.

El triunfo de la Selección despertó la esperanza de miles de mexicanos que esperan que se haga un papel histórico en esta edición del evento futbolístico de la FIFA.

Por el momento, México se coloca líder del Grupo A del Mundial 2026.

A la espera de lo que hagan Corea y República Checa en su partido programado para hoy a las 8:00 de la noche en el Estadio Guadalajara.