El Plan B de la reforma electoral, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobado con 24 votos a favor y 11 en contra en las comisiones del Senado.

Con su aprobación en comisiones este martes 24 de marzo de 2026, el dictamen del Plan B avanza, lo que quiere decir que será discutido y votado en el pleno del Senado.

De acuerdo con el documento presentado por Claudia Sheinbaum, el Plan B de reforma electoral busca:

Hacer coincidir la fecha de votación de revocación del mandato con las elecciones 2027 Disminuir privilegios para los funcionarios Fomentar la participación ciudadana Reducción de gasto en procesos electorales

PT y PVEM se alinean con Morena y Claudia Sheinbaum en el "Plan B" de la reforma electoral (Yazmín Betancourt)

PT no se presentó durante la votación por el Plan B

En la sesión del martes, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen del Plan B con los votos de Morena y el Partido Verde.

A pesar de formar parte de la alianza de la 4T, los legisladores del Partido del Trabajo (PT) no se hicieron presentes durante la votación, pues no están de acuerdo con que la revocación del mandato coincida con las elecciones 2027.

Oposición critica Plan B de reforma electoral durante las comisiones

La oposición no que quedó atrás en sus críticas a la reforma por el Plan B, destacando principalmente:

Ricardo Anaya, por el PAN: Calificó la iniciativa como “la más pobre, chafa, precaria y malhecha” enviada por el Ejecutivo Federal

Claudia Anaya Mota, por el PRI: Acusó que la reforma vulnera la soberanía de estados y municipios

Luis Donaldo Colosio Riojas, por MC: Dijo que la reforma traiciona principios democráticos como la austeridad y el federalismo, además de que la revocación de mandato solo busca medir la popularidad de Morena

Nota en desarrollo. En breve más información