Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), rechazó votar a favor del plan B electoral asegurando que “no hay ahorro” en juntar la revocación del mandato con las elecciones constitucionales.

Melgar apuntó que el aprobar dictamen del plan B electoral sería “un retroceso” y que solo estaría encaminado a tener un partido único en el gobierno.

Luis Armando Melgar del PVEM rechaza el plan B electoral

El senador Luis Armando Melgar confirmó estar enterado del plan B y el dictamen que ya está circulando, lo que lo llevó a advertir que de ser ese no votaría a favor de la reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum.

En entrevista con Azucena Uresti, el senador explicó que no está a favor de que la revocación del mandato se planteé para la mismas fechas que la elección constitucional porque causaría “falta de equidad”.

Por otra parte, señaló que además no existe “ahorro financiero” de ningúna clase que lo valga, porque el tomar esa decisión solo daría ventaja al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Que sea concurrente [la revocación del mandato] con la elección constitucional, es una falta de equidad para los partidos (...) No hay ningún ahorro financiero de ningún tipo, es cargar los dados hacia Morena”. Luis Armando Melgar, senador.

🔴 “Me queda claro que todas las acciones están encaminadas para hacernos pequeños y con pocas posibilidades de competir”, señala Luis Armando Melgar (@LAMelgar), senador del Partido Verde, sobre la revocación de mandato incluida en el Plan B.



Advierte que permitir su… pic.twitter.com/LwlRfz5Vuy — Azucena Uresti (@azucenau) March 24, 2026

Luis Armando Melgar no votará por el plan B pese a alianza del PVEM con Morena

El senador del PVEM recordó que aunque su partido firmó una alianza con Morena y el Partido del Trabajo (PT) por la aprobación del plan B electoral, para él es un rotundo no si no se dan dos condiciones.

Melgar explicó que si el plan B electoral no se modifica en concurrencia y promoción, no dará su voto a favor “no es una cancha pareja, es un retroceso”.

Por otra parte, señaló que además de que el PT ya se deslindó de una aprobación al plan B electoral, Manuel Velasco, dirigente nacional del PVEM, confirmó el apoyo, pero solo sí se quita la revocación del mandato.

Ante ello, Melgar argumentó que no puede hablar por el voto de los demás integrantes del PVEM, pero por su parte sí rechazaría el plan B electoral.