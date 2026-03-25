Tras la aprobación del Plan B de la reforma electoral, Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, destacó que el movimiento y sus aliados seguirán unidos para “hacer historia”.

El Plan B electoral fue aprobado este martes 24 de marzo en las comisiones del Senado, por lo que ahora pasará al pleno para su discusión. Su aprobación en el Pleno es incierta.

Ignacio Mier celebra unidad entre Morena y aliados tras aprobación del Plan B

Ignacio Mier celebró que Morena y sus aliados: Partido Verde (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), se hayan unido para aprobar el Plan B de la reforma electoral en comisiones del Senado.

El senador de Morena compartió un mensaje en redes sociales tras la aprobación del Plan B en comisiones, junto a una fotografía con legisladores del Partido Verde:

“La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”. Ignacio Mier

Ignacio Mier destaca unidad de Morena y aliados ante aprobación del Plan B (Michelle Rojas )

Comisiones del Senado aprueban Plan B de la reforma electoral sin PT

Pese al señalamiento de Ignacio Mier sobre la unidad de Morena y sus aliados, el PT no participó en la discusión del Plan B en comisiones, pues ha mostrado su desacuerdo con parte de la iniciativa.

En diversas ocasiones, el PT rechazó la propuesta del Plan B para que la revocación de mandato coincida con las elecciones de 2027, por lo que no lo apoyará.