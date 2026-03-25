Una estampilla de AMLO y Sheinbaum fue el “arma secreta” que el senador de Morena, Manuel Huerta, usó durante la reunión de comisiones en la que se avaló el Plan B electoral.

“Para que vean el arma secreta, ni tan secreta, pero muy importante. Aquí Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum” Manuel Huerta

Al tomar la palabra durante el debate, el legislador morenista mostró una estampilla con los rostros del expresidente y la presidenta de la República, de la que, dijo, es el temor de la oposición.

De la misma forma, Manuel Huerta criticó que las bancadas opositoras sigan en contra del Plan B electoral, pues afirmó que el proyecto establece puntos que les favorecen.

Manuel Huerta presume un nuevo “detente” de AMLO y Sheinbaum en debate por el Plan B

A la usanza del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su polémico “detente”, el senador Manuel Huerta llevó una estampilla a la reunión del 24 de marzo en comisiones para defender el Plan B.

Durante la reunión extraordinaria en comisiones en la que se terminó por aprobar el proyecto, el legislador sacó de su cartera una estampa con los rostros de AMLO y Claudia Sheinbaum.

Al mostrar la imagen, Manuel Huerta afirmó que esa es una auténtica “arma secreta” del oficialismo, pues aseveró que AMLO y Sheinbaum le generan “temor” a la oposición.

“No sé por qué a esta estampa del compañero Pavel le tienen tanto temor. Para que vean el arma secreta, ni tan secreta, pero muy importante. Aquí Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum” Manuel Huerta

Al seguir con su pronunciamiento, el senador de Morena refirió que en realidad a lo que le teme la oposición no es al ex presidente y la presidenta, sino a lo que representan ambos, en relación al pueblo.

Manuel Huerta defiende Plan B con estampilla de AMLO y Sheinbaum (Daniel Augusto/Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Manuel Huerta critica rechazo de oposición al Plan B

Al salir en defensa del Plan B electoral y mostrar una estampilla de AMLO y Sheinbaum, el senador Manuel Huerta lamentó que la oposición esté en contra del proyecto.

En su intervención, indicó que en un primer momento creyó que el PRIAN estaría de acuerdo con la propuesta, pero por sorpresa se ha encontrado con una postura de rechazo.

“Yo pensé que la oposición, sobre todo el PRIAN, iba a estar feliz, contentos, incluso animados, pero los veo, como dicen en mi tierra, zurrándose del miedo” Manuel Huerta

En especial porque la revocación de mandato ofrece una solución jurídica y democrática al rechazo que mantienen contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En cambio, dijo, ahora se señala que la revocación de mandato sería un "mecanismo de ratificación del Ejecutivo“, sobre lo que aseveró que no es más que una “gran mentira”.

Lo anterior debido a que la medida tiene efectos jurídicos vinculantes e implica “dejarle al pueblo” la posibilidad de hacer efectivo el artículo 39 constitucional: “pueblo pone, pueblo quita”.