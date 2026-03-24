La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la aprobación del Plan B de la reforma electoral depende de los senadores; sin embargo, advirtió que la ciudadanía podrá sancionar a quien vote en contra.

“Depende de los senadores. Yo no estoy tras de los senadores uno por uno para ver cómo van a votar…pero también la gente ve cómo votan todos” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, los senadores tienen que decidir si votan a favor o en contra de eliminar los privilegios, iniciativa apoyada por la ciudadanía.

Votación por Plan B mostrará “quienes son todos” a la ciudadanía, asegura Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que no le preocupa la votación de las y los senadores sobre el Plan B de la reforma electoral o si éste tampoco es aprobado.

Según la presidenta, con la votación, a favor o en contra de los privilegios, mostrará “quiénes son todos” a la ciudadanía.

“Para mí no es derrota, al revés. Quién vota a favor de los privilegios y quién vota en contra de los privilegios porque también muestran quienes son todos” Claudia Sheinbaum

Además, reiteró que no está detrás de cada senador para saber cómo va a votar; sin embargo, aseguró que no cree que los legisladores “vayan a votar en contra de eliminar privilegios”.

“No creo que vayan a votar en contra de eliminar privilegios…tienen derecho a tener diferencia, nadie dice que todos deben de asumir lo que dice la presidenta, pero también la gente ve cómo votan todos…¿se van a oponer a que se acaben los privilegios? Vamos a ver” Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que en la primera iniciativa no se aprobó eliminar los privilegios de los partidos políticos pero espera que se logre hacerlo para:

regidurías

congresos locales

Senado

consejeros electorales

Tengo una responsabilidad con el pueblo: Sheinbaum

En el mismo sentido, Claudia Sheinbaum resaltó que como titular del Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad con el pueblo a la que no va a renunciar y, en su cumplimiento, envió el Plan B de la reforma electoral al Senado.

“Yo tengo una responsabilidad con el pueblo a la que no voy a renunciar nunca y esa responsabilidad la cumplo al enviar una iniciativa” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que, como la presidencia ha cumplido con la propuesta contra los privilegios, ahora el Senado debe cumplir con su responsabilidad al discutir y votar el Plan B.