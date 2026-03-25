En el día en el que se discutirá el Plan B de reforma electoral, el senador por Morena Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó licencia de su cargo, quedando en su lugar su suplente y padre, Miguel Ángel Yunes Linares.

“Solicito licencia para separarme del cargo como Senador de la República, a partir del 25 de marzo del año en curso” Solicitud de licencia de Miguel Ángel Yunes Márquez

Esta solicitud de licencia significa que Miguel Ángel Yunes Márquez no estará presente en la sesión ordinaria del 25 de marzo 2026, por lo que será su padre quien vote la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Senadores piden licencia (Especial)

Miguel Ángel Yunes Márquez pide licencia en plena votación del Plan B

La solicitud de Miguel Ángel Yunes Márquez, enviada a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, establece que la licencia será válida del 25 de marzo al 15 de abril de 2026.

Durante esos días, su padre Miguel Ángel Yunes Linares fungirá como suplente, tal como ocurrió durante la discusión de la reforma al Poder Judicial en septiembre de 2024.

Ese mismo día, horas después de que fuese aceptada su solicitud, el entonces panista Yunes Márquez reapareció en la sesión y emitió un voto a favor de la reforma judicial impulsada por el gobierno federal.

Así, nuevamente Miguel Ángel Yunes Márquez solicita licencia en medio de otra polémica propuesta impulsada por el gobierno de Morena, cuyas implicaciones, de acuerdo con el denominado Plan B, son:”