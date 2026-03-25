El senador Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), adelantó que tanto su bancada como la del PT votarán a favor del Plan B electoral en lo general, acompañando a Morena en el Senado.

“La posición de la fracción del Verde, de Morena y del Partido del Trabajo es que vamos a ir a favor” Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México

Sin embargo, precisó que podrían presentar reservas durante la discusión en lo particular del Plan B electoral, lo que abre la posibilidad de ajustes al dictamen.

Manuel Velasco aseguró que se trabaja en consensos para aprobar la reforma completa, destacando beneficios como la distribución de recursos a ayuntamientos y estados.

Manuel Velasco afirma que PVEM y PT votarán el Plan B, pero solo en lo general

En la antesala de la discusión del dictamen de Plan B electoral en el pleno del Senado, Manuel Velasco adelantó que PVEM y PT van a votar a favor del dictamen, pero solo en lo general.

Manuel Velasco destaca coincidencias del PVEM con el Plan B electoral (Michelle Rojas)

Abordado por reporteros desde el mismo pleno, el coordinador de la fracción parlamentaria del Verde indicó que la postura que se ha acordado es acompañar a Morena en la votación en lo general.

No obstante, al responder a la pregunta directa de si van a aprobar el dictamen, Manuel Velasco insistió en que de momento solo se tiene previsto votar a favor en lo general.

— O sea, ¿si hay plan B? —En lo general. Pero bien lo dijo la presidenta hoy en la mañana: pueden haber ciertos artículos que se puedan reservar y ahí ya cada fracción va a definir su posición Manuel Velasco

Al abundar en los detalles de la posición del PVEM y PT, resaltó que como lo dijo la propia Claudia Sheinbaum, es muy posible que presentar reservas durante el debate en lo particular.

Por ello, pese a que no lo declaró de forma textual, Manuel Velasco dejó entrever que el Verde y Partido del Trabajo no apoyarán por default el Plan B electoral en la votación en lo particular.

Manuel Velasco afirma que se trabaja en consensos para avalar Plan B en su totalidad

Pese a adelantar que PVEM y PT votarán el Plan B solo en lo general, el senador Manuel Velasco dijo que la intención y los deseos del bloque sí son los de aprobar la reforma completa.

En ese sentido, el legislador federal sostuvo que de momento se está trabajando en las respectivas negociaciones para alcanzar los consensos que permitan avalar el dictamen.

“Se están haciendo los consensos para que podamos aprobar la reforma completa, que es lo deseable, que es lo que queremos la mayoría de los senadores que integramos la coalición” Manuel Velasco

Por lo anterior, Manuel Velasco dijo estar confiado en que la reforma se apruebe en su totalidad, pues dijo que hay puntos muy positivos como el relacionado con los recursos para ayuntamientos y estados.

Manuel Velasco (Cortesía)

Encuesta: PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación

La más reciente encuesta de MetricsMx revela que Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano, con un 73.3% de aprobación a su gestión. Sin embargo, el estudio también muestra que los partidos aliados PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación.

La ciudadanía considera que, en temas como la reforma electoral, estos partidos han priorizado intereses propios antes que el proyecto presidencial, lo que marca un distanciamiento en la percepción pública.