Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, propone una alianza al Partido del Trabajo (PT) tras rechazo al Plan B de la reforma electoral.

Moreno destacó que en caso de una ruptura con el bloque oficialista, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estaría abierto para una posible colaboración futura con el PT.

“Al final del camino si se rompe el bloque oficialista, claro que nosotros podemos siempre construir acuerdos y consensos que sean en beneficio de México” Alejandro Moreno

Alejandro Moreno abierto a alianza con el PT por rechazo al Plan B

En entrevista con varios medios de comunicación, Alejandro Moreno le abrió la puerta al PT para una futura alianza tras ir en contra del Plan B.

Aunque reconoció que actualmente pertenecen a bloques políticos opuestos, Alejandro Moreno cree que puede existir una apertura para una posible colaboración futura si este decidiera separarse de Morena.

PRI acusa retroceso en paridad y va contra el Plan B electoral (Michelle rojas)

Alejandro Moreno destacó que el PT al ser un integrante del “bloque oficialista”, ha acompañado a Morena y al Partido Verde en la votación de todas las reformas constitucionales recientes.

“El Partido del Trabajo ha acompañado en las últimas decisiones como bloque oficialista junto con el Partido Verde han acompañado a Morena en todas las reformas que han votado constitucionales” Alejandro Moreno

Sin embargo, ahora el PT ha mostrado una postura “firme” respecto al llamado Plan B de la reforma electoral.

“En este momento el Partido del Trabajo en esta iniciativa ha tomado una posición firme porque lo que cuida es que no haya retrocesos en el andamiaje democrático que se construyeron durante años, durante décadas, esperemos que el Partido del Trabajo se mantenga firme en lo que ha hecho, nosotros lo reconocemos” Alejandro Moreno

Para Alejandro Moreno, eso significa que el PT ha buscado cuidar que no existan retrocesos en el andamiaje democrático construido durante décadas.

Asimismo, señaló que si se conforma un “gran bloque opositor” que incluya al PRI, PAN, MC, Verde y PT, Morena perdería la mayoría calificada y diversas gubernaturas.

“Si hubiera en el hipotético caso que hubiera un bloque opositor total, un gran bloque opositor PRI, PAN, MC, Verde, PT, está claro que las 17 gubernaturas las pierde Morena y pierde la mayoría calificada y eso no sólo lo decimos nosotros, lo dicen los resultados y los votos del Instituto Nacional Electoral” Alejandro Moreno

Alejandro Moreno anticipa que no habrá ausencia del PRI para votar contra Plan B electoral en el Senado

Alejandro Moreno adelantó que el PRI rechaza de manera absoluta el Plan B de la reforma electoral.

En ese sentido, destacó que no habrá ninguna ausencia de su bancada para votar en contra de la propuesta.

“Hay un compromiso indeclinable con la defensa de la democracia que en el PRI, vamos siempre a defender a México y que en el caso de las y los senadores de la República del PRI estaremos todos presentes, hoy no hay comisiones, no hay giras, no hay representaciones, estaremos todos los días de sesión como debemos de estar para votar en contra de esa propuesta que han presentado” Alejandro Moreno

Alejandro Moreno sostiene que el Plan B no fortalece la competencia democrática, sino que es una “ocurrencia” para imponer una narrativa para que Morena obtenga un control absoluto de las elecciones.

“Creo que cada día no sólo se ha ido diluyendo, es más una ocurrencia, es más para tener una narrativa, en nada construye y fortalece a la competencia democrática y yo estoy seguro y cierto que entrará la cordura al final del día y que se retire” Alejandro Moreno

Para Alejandro Moreno, el Plan B busca eliminar la igualdad de circunstancias en la contienda debido a que los sondeos y resultados electorales actuales no favorecen al bloque oficialista.

Alejandro Moreno resaltó que el objetivo del PRI es claro: garantizar procesos equitativos y transparentes donde la ciudadanía decida libremente.

“Lo que se quiere hoy es tener un control absoluto de las elecciones por parte de Morena, lo que hemos presentado nosotros desde el PRI es que vayamos en igualdad de circunstancias, que las y los ciudadanos decidan y están viendo de manera muy contundente en el país que no le favorecen ni los resultados electorales ni los sondeos electorales para lo que se tiene, entonces yo creo que esa reforma del plan B y lo que ha mandado no va a pasar” Alejandro Moreno