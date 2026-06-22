Claudia Sheinbaum alcanzó su nivel más alto de aprobación reciente con un 71.3%, según la encuesta de MetricsMx publicada el 17 de junio de 2026.
La encuesta refleja un respaldo creciente a la gestión de la presidenta de México y un optimismo marcado respecto al desempeño de la Selección Mexicana liderada por Javier Aguirre.
La desaprobación de Claudia Sheinbaum cayó a 17.5%, su punto más bajo del periodo, mientras que más de la mitad de los ciudadanos confían en que el Tri llegará a cuartos de final del Mundial 2026.
Aprobación de Claudia Sheinbaum registra crecimiento gradual
La aprobación de Claudia Sheinbaum ha mostrado un crecimiento gradual durante el mes de junio de 2026, pasando del 70.0% a inicios de mes al 71.3% en la encuesta de MetricsMx más reciente.
En este último reporte, el 58.7% de los ciudadanos afirma que aprueba “mucho” lo realizado por la presidenta de México, mientras que la desaprobación cayó a su punto más bajo del periodo, situándose en un 17.5%.
Esta tendencia positiva se ha mantenido constante, pues en la semana 18 la aprobación fue del 69.9%, destacando en ese momento que el apoyo sólido (“aprueba mucho”) había alcanzado un 60.6%.
Selección de México, a cuartos de final
En el ámbito deportivo y logístico, la encuesta de MetricsMx consultó a los mexicanos sobre el Mundial 2026.
El 51.9% de los encuestados cree que la Selección Mexicana de futbol logrará llegar a los cuartos de final.
Asimismo, existe un respaldo a la gestión gubernamental del evento: el 57.6% de la población manifestó estar conforme con la forma en que los gobiernos federal y locales se han preparado para recibir el Mundial 2026, con un 36.0% que se declara “totalmente conforme”.
Metodología de la encuesta MetricsMx
Las encuestas de MetricsMx consisten en 800 entrevistas telefónicas automatizadas a nivel nacional por cada periodo, dirigidas a mayores de edad.
Los estudios utilizan un muestreo probabilístico basado en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), con un margen de error de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%