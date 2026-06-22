Claudia Sheinbaum alcanzó su nivel más alto de aprobación reciente con un 71.3%, según la encuesta de MetricsMx publicada el 17 de junio de 2026.

La encuesta refleja un respaldo creciente a la gestión de la presidenta de México y un optimismo marcado respecto al desempeño de la Selección Mexicana liderada por Javier Aguirre.

La desaprobación de Claudia Sheinbaum cayó a 17.5%, su punto más bajo del periodo, mientras que más de la mitad de los ciudadanos confían en que el Tri llegará a cuartos de final del Mundial 2026.

Sheinbaum alcanza 71.3% de aprobación, revela encuesta ( SDPNoticias)

Aprobación de Claudia Sheinbaum registra crecimiento gradual

La aprobación de Claudia Sheinbaum ha mostrado un crecimiento gradual durante el mes de junio de 2026, pasando del 70.0% a inicios de mes al 71.3% en la encuesta de MetricsMx más reciente.

En este último reporte, el 58.7% de los ciudadanos afirma que aprueba “mucho” lo realizado por la presidenta de México, mientras que la desaprobación cayó a su punto más bajo del periodo, situándose en un 17.5%.

Esta tendencia positiva se ha mantenido constante, pues en la semana 18 la aprobación fue del 69.9%, destacando en ese momento que el apoyo sólido (“aprueba mucho”) había alcanzado un 60.6%.

Sheinbaum alcanza 71.3% de aprobación, revela encuesta ( SDPNoticias)

Selección de México, a cuartos de final

En el ámbito deportivo y logístico, la encuesta de MetricsMx consultó a los mexicanos sobre el Mundial 2026.

El 51.9% de los encuestados cree que la Selección Mexicana de futbol logrará llegar a los cuartos de final.

Asimismo, existe un respaldo a la gestión gubernamental del evento: el 57.6% de la población manifestó estar conforme con la forma en que los gobiernos federal y locales se han preparado para recibir el Mundial 2026, con un 36.0% que se declara “totalmente conforme”.

El mismo estudio muestra que 51.9% de los encuestados cree que México llegará a cuartos de final del Mundial 2026. ( SDPNoticias)

Metodología de la encuesta MetricsMx

Las encuestas de MetricsMx consisten en 800 entrevistas telefónicas automatizadas a nivel nacional por cada periodo, dirigidas a mayores de edad.

Los estudios utilizan un muestreo probabilístico basado en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), con un margen de error de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%