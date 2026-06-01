Claudia Sheinbaum compartió un video de su segundo informe desde el Monumento a la Revolución donde reiteró que “México ya cambió” y defiende la soberanía nacional.

“México ya cambió. Nada ni nadie va a detener la transformación de nuestra patria” Claudia Sheinbaum

Desde su segundo informe, la presidenta rechazó cualquier intento de injerencia extranjera y resaltó que no habrá subordinación.

Sheinbaum afirma que "México ya cambió" en su segundo informe (HAZEL CÁRDENAS/PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM / Presidencia)

Sheinbaum defiende logros de la Cuarta Transformación y critica a oposición por buscar injerencia extranjera

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó los logros de los gobiernos de la Cuarta Transformación y señaló la importancia de la autonomía y soberanía nacional, como pilar del cambio en México.

Asimismo, reiteró su compromiso por fomentar la democracia participativa en la ciudadanía y criticó a la oposición por buscar injerencia extranjera en las decisiones del país.

“Lo más lamentable es la actitud de una parte de la derecha mexicana, una derecha entreguista, dispuesta a celebrar e incluso promover las presiones de políticos extranjeros” Claudia Sheinbaum

Caminamos juntas y juntos para seguir haciendo historia. ¡Viva México! pic.twitter.com/cF6BQHx0w2 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 1, 2026

Claudia Sheinbaum reiteró que “la historia de México nos ha enseñado que ningún pueblo conserva su libertad si permite que intereses extranjeros decidan sobre su destino”.

Por ello, aseveró que en México, siempre habrá coordinación y cooperación con otros países pero “nunca nos subordinamos ni nos subordinaremos”.

“Colaboramos, nos coordinamos, pero como lo he dicho, nunca nos subordinamos ni nos subordinaremos. Bastante le costó a los padres y las madres de la patria y al pueblo la soberanía y la independencia. Esa es visión de estado, de patria, de nación” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum reitera la defensa de la soberanía durante su informe en el Monumento a la Revolución

En el mismo sentido, Claudia Sheinbaum aseguró que mantendrá la defensa de la soberanía y la independencia de México.

Desde el Monumento a la Revolución, aseguró que va a defender la transformación porque “la patria no se vende, la patria se ama y se defiende”.

Asimismo, resaltó que México es un país democrático con un gobierno que camina con el pueblo y señaló que “hoy el pueblo está despierto, consciente y organizado”.