Hoy 31 de mayo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum realizó su segundo informe a “dos años del triunfo”, al cual asistieron 130 mil personas a la cita en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México (CDMX).

Según informes de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB), hubo saldo blanco durante el discurso de Sheinbaum que duró poco más de una hora.

130 mil personas acuden al segundo informe de Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución

Bajo el nombre de “Rendición de cuentas, a dos años del triunfo. Honestidad, resultados y amor a la patria”, Claudia Sheinbaum realizó su segundo informe de gobierno desde la CDMX.

Con cita en el Monumento a la Revolución, Sheinbaum logró reunir a 130 mil personas, según contabilizó la SECGOB. Quienes además destacaron que hubo saldo blanco en el evento, acompañado de convivencia y respeto.

“La jornada destacó por la participación activa de la ciudadanía y por el ambiente de respeto y convivencia que prevaleció durante todo el evento, reflejando el interés de las y los asistentes por acompañar este ejercicio de rendición de cuentas (...)”. Comunicado de SECGOB sobre informe de Claudia Sheinbaum.

De entre los 130 mil asistentes, se contabilizaron personas provenientes de las 16 alcaldías que conforman la CDMX, además de personas en otros lugares de residencia que acudieron a escuchar el informe en vivo.

Asimismo, SECGOB recordó que se instalaron pantallas en diversas en “plazas públicas del país”, para que en la CDMX se pudiera ver el informe desde distintos puntos, así como puntos de resguardo dentro del Monumento a la Revolución como personal de LOCATEL, miembros de Seguridad, Bomberos, entre otros.

Por otra parte, se informó que por la asistencia al informe de Claudia Sheinbaum, se mostró el interés por la defensa de la soberanía nacional que la presidenta proclamó en su discurso.