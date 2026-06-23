Transportistas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) confirmaron el bloqueo para el 24 de junio de 2026 argumentando extorsión y secuestro en las carreteras.

A ello también se le suma que transportistas acusan cobro excesivo en papeleo para hacer trámites en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

AMOTAC argumenta que bloqueo del 24 de junio es por extorsión y secuestro

La movilización de transportistas de la AMOTAC informaron que si decidieron hacer el paro el 24 de junio fue porque autoridades no han resuelto sus problemas, pese a que firmaron un acuerdo en 2023.

Miguel Ángel Santiago, coordinador de la AMOTAC, dijo a Azucena Uresti, que tienen firmada una minuta con el gobierno federal para atender sus peticiones en mesas de trabajo, pero no han cumplido con ello.

“En 2023 se firmó una minuta de trabajo con gobernación, misma que dijo se le iba a dar atención y seguimiento a las mesas de trabajo en los estados, municipios con autoridades federales e instituciones, pero hasta el día de hoy no se ha cumplido”. Miguel Ángel Santiago, coordinador de la AMOTAC.

Es así, que los transportistas han decidido manifestarse con bloqueo casi por completo en las principales carreteras de los 32 estados de la república mexicana, dejando un solo carril para la circulación.

Y es que Santiago argumentó que la violencia en la carretera no ha disminuido, pues entre extorsión y secuestros la AMOTAC tiene contabilizados 15 víctimas en seis meses del 2026.

Por otra parte, señaló que los transportistas no denuncian en las Fiscalía porque hay filtración de datos y les resulta contraproducente hacerlo, pues en ocasiones los acosan por haber denunciado.

“No todos son denunciados por temor a la represalias. Como identifican toda tu información (...) al siguiente día te están llegando situaciones de mensajes, pues ¿qué ganas te dan de denunciar? Si la secreción de las Fiscalías es a través de la corrupción sacan la información”. Miguel Ángel Santiago, coordinador de la AMOTAC.

Transportistas acusan corrupción en la SICT

Los transportistas agremiados en la AMOTAC compartieron estar viviendo robo y extorsión en las carreteras, lo que ha llevado a un bloqueo nacional para el 24 de junio. Sin embargo, no son las únicas denuncias.

Santiago también explicó que les cobran 400 pesos “por una copia” para el expediente para emplacar en la SICT. A ello se le suma el cobro de 19 mil pesos por licencias federales, entre otros.

Pese a que Santiago argumentó que el 22 de junio de 2026 se reunieron con subsecretario de la SICT, Guardia Nacional y otras dependencias, el bloqueo nacional por la AMOTAC sigue en pie porque titulares no han respondido a sus demandas.