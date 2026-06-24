La AMOTAC confirmó que este 24 de junio de 2026 realizará un paro nacional, aunque sin bloqueos en carreteras, tras una reunión con la Secretaría de Gobernación.

Rafael Ortiz Pacheco, líder de la organización, aclaró que la manifestación sigue en pie debido al incumplimiento de acuerdos firmados con el gobierno federal.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación pidió respetar el libre tránsito, pero también reconoció el derecho a la protesta.

Los transportistas condicionaron levantar el paro a la intervención de Omar García Harfuch y al cumplimiento de la minuta pactada.

Transportistas de AMOTAC confirman paro hoy, pero sin bloqueos

La Segob informó que el 23 de junio de 2026 se concluyó otra mesa de trabajo con los transportistas de AMOTAC, donde se pactó que no realizarían bloqueos en carreteras.

“Se comprometieron a que el día 24 [de junio] no habrá bloqueos en las carreteras del país”. Comunicado de Segob.

Sin embargo, esta información que dio Segob fue aclarada por Rafael Ortiz Pacheco, señalando que sí habrá manifestación de transportistas hoy, aunque no con cierres en carreteras.

Pacheco recordó que el gobierno federal no ha cumplido con la minuta que les firmaron, por lo que la manifestación sigue en pie.

“El paro camionero lo seguimos trabajando como se planeó (...) mañana a las 8 de la mañana quiero que salgan, no bloqueen, salgan y manifiesten con sus camiones sus inconformidades en todo el país”. Rafael Ortiz Pacheco, líder de AMOTAC.

Por su parte, la Segob argumentó que en la mesa de trabajo con AMOTAC se hizo el llamado a “respetar el libre tránsito”, pero también respetando el derecho a la manifestación en el país.

AMOTAC retirará paro hoy solo si Segob cumple las promesas

Los transportistas de la AMOTAC se manifestarán hoy, aunque sin bloqueos en carreteras. Sin embargo, aún existe una posibilidad de que las movilizaciones se detengan.

La Segob detalló haber dado “respuesta puntual” a las peticiones de los transportistas en la mesa de trabajo, asegurando “existe una ruta de trabajo”.

Asimismo, se argumentó que han realizado 300 reuniones en la actual administración de Claudia Sheinbaum, asegurando “hay avances importantes” con este gremio.

Segob informa que transportistas de AMOTAC no realizarán bloqueos en carreteras. (@SEGOB_mx)

Sin embargo, el líder de la AMOTAC aseguró que su manifestación de hoy solo podrá detenerse bajo dos circunstancias que dependen del gobierno; un mensaje de Omar García Harfuch y cumplimiento de su minuta.

Una vez cumplidos estos dos acuerdo por el gobierno federal, Pacheco brindará el mensaje a los transportistas para que detengan el paro de la AMOTAC.

“Mañana [Omar García] Harfuch estará a las 8 de la mañana para mandarle un mensaje a todos ustedes. Hasta que no reciban esos mensajes, esa minuta y un mensaje de su servidor, no levantaremos o cancelaremos el paro”. Rafael Ortiz Pacheco, líder de AMOTAC.

¿Por qué transportistas piden la intervención de Omar García Harfuch? Entre los puntos que la AMOTAC asegura pidió al gobierno, es la inseguridad que viven a diario en todas las carreteras del país, hablando de extorsión, secuestro y robo.