Transportistas de la Asociación Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) pidió reunirse con Omar García Harfuch por la inseguridad en las carreteras y el secretario accedió.

Desde las 8:20 am de hoy, 24 de junio de 2026, Omar García Harfuch y AMOTAC se reunieron y confirmaron trabajo conjunto, pero eso no evitó las movilizaciones de transportistas en las carreteras.

AMOTAC y Omar García Harfuch conversan sobre demandas de transportistas

Con un reporte para Azucena Uresti, se informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch se encontraba desde las 7:00 am esperando a integrantes de la AMOTAC para conversar sobre sus demandas.

Según Rafael Ortiz Pacheco, líder de AMOTAC, pidieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) que Omar García Harfuch se reuniera con ellos, brindara un mensaje, se atendiera la minuta y así el paro nacional de transportistas programado para hoy se detendría.

Sin embargo, mediante un comunicado de Segob se detalló que AMOTAC no detendrá sus movilizaciones, aunque confirmó que no habrá bloqueo en las carreteras.

Tras la conversación que Harfuch y miembros de la AMOTAC sostuvieron en el Hotel Brasilia en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la CDMX, se informó que trazaron una ruta de trabajo por las demandas que el gremio tiene sobre la inseguridad en carreteras.

Comunicado de Segob sobre la reunión de AMOTAC con Omar García Harfuch. (@SEGOB_mx)

Nota en desarrollo…en breve más información.