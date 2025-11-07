La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) habría convocado a un bloqueo hoy 7 de noviembre en el Estado de México, pero ¿quiénes son?

Problemas internos entre la AMOTAC desataron la duda sobre los transportistas que tienen una sede en el Estado de México.

¿Qué es AMOTAC? Esta es la alianza de transportistas con sede en Edomex

La AMOTAC es una Alianza Mexicana de Organización de Transportistas que tiene una sede en el Estado de México. Sin embargo, tienen presencia a nivel nacional.

Según un video compartido en 2022, su presidente es Rafael Ortiz Pacheco ‘El búfalo’ y de ahí se deslindan representantes estatales. Sin embargo, no hay claridad de cada uno.

Lo que se sabe es que el representante en el Estado de México de la AMOTAC podría ser Carlos Plata.

Por otra parte, su página hace mención de Gerardo González García como el representante para Hidalgo.

Manifestación de AMOTAC. (Daniel Augusto/Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Facebook es de sus redes más activas donde comparten consejos para los “Hombres camión”, así como momentos históricos y comunicados de la AMOTAC.

Sin embargo, no se emitió ninguna para el bloqueo de Ecatepec ni deslindaron a ‘El Colombiano’ de usar inadecuadamente a la AMOTAC, como sí pasó con un comunicado emitido en septiembre 2025 con una persona en Puebla.

AMOTAC nació por desesperación de los transportistas

La AMOTAC es una de las numerosas representaciones de transportistas en México, pero nació ante la desesperación del gremio.

En 2003 se creó en Mérida, Yucatán AMOTAC como parte de la “desesperación” del gremio a ser representados.

Estos fueron los fundadores de AMOTAC:

Rafael Ortiz Pacheco

Ramiro González Ávila

Víctor Manuel Neri Rodríguez

Alejandro Humberto Osorio

Israel Escalante Coronado

Lorenzo Poot Poot

Francisco Leiva Luna

Alfonso Zapata Castillo

La AMOTAC se deslinda de poderes políticos y asegura que en ella pueden entrar transportistas de todo tamaño.

Actualmente, la AMOTAC tiene su sede principal en Querétaro, según su página de Facebook.