David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), aseguró que cuentan con el respaldo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) para el paro nacional de transportistas del 6 de abril de 2026, pese al comunicado oficial que pedía evitar bloqueos.

En entrevista, afirmó que mantiene comunicación directa con Alejandro Malagón, líder de Concamin, quien expresó apoyo absoluto al paro de transportistas.

Además, rechazó cualquier vínculo con la AMOTAC, a la que calificó como “seudo transportistas” sin legitimidad ni argumentos frente a las demandas del gremio.

David Estévez de ANTAC asegura que Concamin está con ellos en el paro de transportistas

Ante el paro de transportistas anunciado el 6 de abril de 2026, David Estévez aseguró en entrevista con Azucena Uresti que sí tienen el respaldo de Concamin, pese al comunicado donde pidieron evitar el bloqueo.

Estévez compartió que por la circunstancia que los transportistas atravesaban con las mesas de trabajo con el gobierno de México, tuvo comunicación con Alejandro Malagon, presidente de Concamin, quien lo apoyó absolutamente.

“Hablé con Alejandro Malagon y él decía ‘estamos con ustedes’ y vamos a sacar un comunicado donde le pedimos al gobierno que respalde su lucha”. David Estévez, presidente de ANTAC.

Sin embargo, dijo desconocer el motivo por el que Concamin lanzó el comunicado donde se deslinda de la participación con ANTAC en el paro de transportistas.

“La verdad ya no entendí porque yo tengo las pláticas con Alejandro Malagon y él me dice que sí les interesa mucho porque tienen exportaciones y demás. Pero están a favor de nuestra lucha porque es la misma de ellos” David Estévez, presidente de ANTAC.

ANTAC rechaza a la AMOTAC por ser “seudo transportistas”

David Estévez asegura tener respaldo de Alejandro Malagon y Concamin sobre el paro de transportistas. Así como también aclaró que no tienen relación con AMOTAC.

Así como la AMOTAC rechazó el paro de transportistas y su respaldo a la ANTAC, David Estévez aclaró que no están unidos porque tienen intereses muy específicos.

Manifestación de transportistas de AMOTAC. (Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro / Juan José Estrada Serafín)

Estévez explicó que la AMOTAC salió luego de que cuatro personas dejaron de pertenecer al gremio, pero que en realidad son “seudo transportistas” que no ven por las solicitudes de los transportistas.

“Es un grupo de seudo transportistas. Salen de la traición de otra, que son AMOTAC, de AMOTAC salieron cuatro señores que hicieron sus grupos y son afín del gobierno, junto con los bots que hay en redes sociales. Ellos están haciendo lo mismo”. David Estévez, presidente de ANTAC.

Asimismo, aseguró que AMOTAC no tiene argumento, debido a que lo que ANTAC pide no es algo extraordinario, sino un deber que el gobierno tiene con los mexicanos.

David Estévez también sugirió la investigación contra uno de la AMOTAC que dice es del Estado de México, acusando que en ese sector es donde más sufren delincuencia.