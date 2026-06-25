La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una ampliación en los plazos para la vinculación obligatoria de líneas celulares prepago al Padrón Nacional.

Los usuarios tendrán fechas escalonadas según el último dígito de su número, con suspensión del servicio 72 horas después de cada vencimiento, según la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

La medida busca regularizar millones de líneas aún sin vincular, pues según reportes recientes, más de 82 millones de números permanecían pendientes de registrar, lo que motivó la prórroga tras la fecha inicial al 30 de junio.

Amplían plazo para el registro de líneas telefónicas (Gobierno de México)

¿Cuáles son las nuevas fechas límite para registrar tu línea telefónica?

La CRT informó de una nueva prórroga para registrar líneas telefónicas prepago en México, con nuevas fechas límite según el último dígito del número y suspensión del servicio en 72 horas tras cada plazo vencido.

De acuerdo con la información proporcionada, estas son las nuevas fechas límite para registrar la línea telefónica en México:

Dígitos 0 y 1: 15 y 31 de agosto 2026

Dígitos 2 y 3: 15 y 30 de septiembre 2026

Dígitos 4 y 5: 15 y 31 de octubre 2026

Dígitos 6 y 7: 15 y 30 de noviembre 2026

Dígitos 8 y 9: 15 y 31 de diciembre 2026

Al finalizar cada periodo, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de las líneas no registradas en un plazo de 72 horas, según reveló la CTR.

Registro de líneas telefónicas (ballesteros / EFE)

Cabe recordar que el registro de la línea telefónica se realiza de forma sencilla a través del sitio oficial registratulinea.crt.gob.mx, en donde los usuarios deben ingresar su número, proporcionar CURP y una foto de identificación oficial (INE o pasaporte).

El proceso puede completarse en minutos desde el portal de su operador como Telcel, AT&T, Movistar, entre otros o de manera presencial.

Esta vinculación forma parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones, cuyo objetivo principal es eliminar el anonimato en líneas prepago y combatir delitos como extorsión, fraude y crimen organizado. El Gobierno de México asegura que no se creará una base de datos centralizada para vigilancia masiva.

Sin embargo, la medida genera controversia en redes sociales, pues muchos usuarios expresan rechazo, argumentando que hay preocupación por la filtración de datos sensibles, y amenazan con no registrar sus líneas, lo que podría afectar los ingresos de las empresas de telefonía.