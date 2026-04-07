La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) denunció diversas agresiones y amenazas en las protestas de transportistas que se llevan a cabo en Veracruz y Tlaxcala.

El presidente de la ANTAC, David Estévez, señaló a su vez que fuertes despliegues han retrasado las protestas, además de que provocaron liberación del bloqueo en la autopista Córdoba-Veracruz.

ANTAC denuncia represión en Veracruz durante protestas de transportistas

Mediante sus redes sociales, ANTAC denunció la presencia de policías antimotines y tanques de agua en las protestas y bloqueos en Veracruz y Tlaxcala.

La asociación compartió algunos videos de la presencia de autoridades, acusando un boicot contra las protestas.

Y es que se ha señalado el retiro del bloqueo de transportistas sobre la autopista Córdoba-Veracruz en el paso de Rancho Trejo debido a los policías antimotines; su protesta continuó con avance lento sobre la vialidad.

La misma denuncia se compartió también en otros estados en los que se llevan a cabo bloqueos, como en la carretera Panamericana, por presunta instrucción de su alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.

ANTAC denunció amenazas y agresiones durante protestas de transportistas (Captura de pantalla)

ANTAC denuncia agresión a transportistas en autopista Cuacnopalan-Oaxaca

Asimismo, en redes sociales circula el video de una agresión a transportistas que circulaban sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura de Cuesta Blanca, aunque las víctimas no estaban en los bloqueos.

Tal como se dio a conocer, un tráiler viajaba sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca cuando dos unidades de elementos federales cerraron su paso, para después bajarlos de la unidad.

Los tripulantes fueron sometidos en el asfalto por las autoridades tras ordenarles descender para revisar el tráiler en búsqueda de algún delito.

Los transportistas afirmaron se trató de un abuso de autoridad, ya que no intentaron evadirlos, sólo tardaron en detenerse como les solicitaban debido a una curva.