Integrantes de la asociación Tamexun levantaron este lunes 29 de junio las plumas de casetas ubicadas sobre las autopistas principales de varios municipios del Estado de México y CDMX para permitir el tránsito gratuito de automovilistas mientras exigían la liberación de diversos restaurantes asegurados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a modo de protesta.

“Son muchos atropellos a nuestros derechos humanos y civiles, tanto transportistas como taxistas y restauranteros. La FGJEM clausuró injustamente varios restaurantes en la México-Querétaro y en la Toluca-Atlacomulco desde diciembnre no han liberado ningún restaurante cuando ya a otros restaurantes ya los liberaron con la mínima cantidad de un abogado de arriba de un millón de pesos.” Manuel Mendoza, fundador de Tamexun

La protesta reunió a comerciantes y habitantes de comunidades cercanas, quienes señalaron que el cierre de los establecimientos ha generado pérdidas económicas y afectaciones directas para decenas de familias que dependen de la actividad restaurantera en la región.

⚠️Transportistas de la Tamexun protestan contra abusos y extorsiones; liberan las siguientes casetas:



- San Marcos, en la México - Puebla

- Tepozotlán, en la México - Querétaro

- Ojo de Agua, en la México - Pachuca

- Tlalpan, en la México - Cuernavaca

- Caseta del Dorado,… pic.twitter.com/bKIXtGjbkV — Azucena Uresti (@azucenau) June 29, 2026

Levantan plumas de casetas en Edomex; exigen intervención de autoridades

Transportistas de la organización Tamexun bloquearon y liberaron este lunes varias casetas de peaje en autopistas del Estado de México y zonas aledañas para protestar contra abusos, extorsiones y clausuras arbitrarias de restaurantes.

Manuel Mendoza, fundador del grupo, advirtió que podrían cerrar plantas de Pemex si las autoridades no atienden sus demandas.

Los manifestantes abrieron paso libre en las casetas de:

San Marcos de la México-Puebla

Tepozotlán de la México-Querétaro

Ojo de Agua de la México-Pachuca

Tlalpan de la México-Cuernavaca

Caseta del Dorado, en Toluca

“Los cerraron porque según ellos recibieron llamadas anónimas que se vendía droga o huachicol, puras mentiras porque los negocios son de gente trabajadora y como no tienen dinero para pagar, pues están clausurados. Tenemos una carta notariada donde defendemos a las personas que se acercan a nuestra asociación.” Manuel Mendoza, fundador de Tamexun

De acuerdo con Mendoza, las protestas responden a la inacción gubernamental frente a las extorsiones que sufren operadores y restauranteros a pie de carretera.

Los transportistas exigen mayor seguridad en las rutas, el cese de abusos por parte de policías municipales y la reapertura de los establecimientos clausurados.

Esta movilización se suma a una serie de protestas que el gremio transportista ha realizado en 2026 ante el aumento de asaltos y cobros ilegales en carreteras mexicanas; hasta el momento, las autoridades del Estado de México y federales no han emitido un posicionamiento oficial sobre los bloqueos.