El paro nacional convocado por la AMOTAC este 24 de junio de 2026 podría detenerse si se concreta una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Rafael Ortiz Pacheco, líder de AMOTAC, explicó que el encuentro y un mensaje oficial serían condiciones clave para suspender las movilizaciones.

Los transportistas insisten en que el gobierno federal incumplió acuerdos firmados en 2023 y reclaman atención urgente a la inseguridad en carreteras, marcada por extorsiones, robos y persecución al pequeño transportista.

Omar García Harfuch conversará con la AMOTAC para impedir el paro nacional

La AMOTAC informó que ante la falta de cumplimiento de la minuta por el gobierno federal, pidieron una reunión con Omar García Harfuch, misma que sí podría hacerse.

Uno de los motivos por los que el paro nacional de transportistas podría detenerse es tras una reunión con Harfuch, situación que Azucena Uresti informó que está por hacerse.

En un reporte, la periodista Azucena Uresti explicó que el titular de la SSPC “ya está a la espera” de que la AMOTAC llegue para reunirse con ellos.

Según Rafael Ortiz Pacheco, la movilización de los agremiados de la AMOTAC iniciaría en los 32 estados de la república mexicana a las 8:00 am.

AMOTAC detendrá paro tras posible reunión con Omar García Harfuch

Los transportistas de la AMOTAC confirmaron paro nacional hoy, aunque sin bloqueo en las carreteras del país, y explicaron que las movilizaciones se podrían detener solo si la Secretaría de Gobernación (Segob) cumple con la reunión con Omar García Harfuch.

Rafael Ortiz Pacheco explicó que estaría Omar García Harfuch y se mandaría “un mensaje”. Sin embargo, no se ahondó en más detalles.

Asimismo, Pacheco argumentó que solo este “mensaje” de Harfuch y el que Segob cumpla la minuta que, dicen, les firmaron desde el 2023 y no les han cumplido, harán que las movilizaciones se detengan.

Paro de transportistas de AMOTAC en Michoacán. (Juan José Estrada/Cuartoscuro / Juan José Estrada Serafín)

La AMOTAC busca a Omar García Harfuch por temas de inseguridad en carreteras

Transportistas agremiados en AMOTAC informaron que han pedido reunión y que Omar García Harfuch les de “un mensaje”. Esto se debe al tema de inseguridad en las carreteras.

En un comunicado de la AMOTAC donde anuncian el paro nacional, informaron sobre la inseguridad que viven en las carreteras siendo estas:

Seguridad en carreteras : Se vive “la peor etapa de violencia y delincuencia” en las carreteras.

: Se vive “la peor etapa de violencia y delincuencia” en las carreteras. Extorsiones en retenes : Vigilancia mediante personal confiable a federales y militares en carreteras.

: Vigilancia mediante personal confiable a federales y militares en carreteras. Alto a la persecución del pequeño transportista por parte de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales

Por otra parte, la AMOTAC ha recordado que el transporte forma parte “fundamental para el desarrollo económico” por lo que piden un “verdadero compromiso” con los transportistas.

Así como con Omar García Harfuch, los transportistas también han pedido la intervención de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes (SICT) por trámites que realizan en la dependencia.