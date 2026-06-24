Colectivos de búsqueda marcharán por sus desaparecidos este miércoles 24 de junio: protesta es rumbo al Estadio Banorte previo al partido México vs Chequia.

El señalamiento fue hecho durante sus protestas de este martes 23 de junio, en el Centro de Atención Integral para Búsqueda de Personas (CAIBP) , por falta de avances en las investigaciones.

Las manifestaciones en pleno Mundial 2026 son para visibilizar el problema de de desapariciones, aunque también denuncian la criminalización de los buscadores.

Este martes 23 de junio, un día antes del tercer partido de la Selección, hay 135 mil 097 desaparecidos en México.

Colectivos de búsqueda marcharán hacia el Estadio Banorte previo al México vs Chequia

Familiares de desaparecidos alistan una nueva protesta para este 24 de junio, previo al México vs Chequia, partirán desde la estación de Tren Ligero Textitlán hacia el Estadio Banorte.

Aunque no se ha dado a conocer la hora exacta ni los colectivos que participarán en la marcha, se hace un llamado a la manifestación pacífica y a exigir una disculpa por descalificarlos.

Asimismo, llaman a que quienes se sumen a la marcha porten pañuelos blancos, además de que se encenderán velas en memoria de los desaparecidos.

Los colectivos han destacado las protestas en el contexto mundialista para dar visibilidad a la crisis de desaparecidos, sin intención de arruinar los partidos, sólo hacer conciencia.

Al respecto, han señalado que reciben apoyo y donaciones de nacionales y extranjeros que se acercan a sus protestas en las tres sedes, CDMX, Nuevo León y Jalisco.

Madres buscadoras avanzan al Estadio Banorte en protesta por desaparecidos (ALBERTO ROA/CUARTOSCURO / Alberto Roa)

Colectivos de búsqueda protestaron en CDMX para exigir justicia por sus desaparecidos

La marcha se dio a conocer durante la protesta en el CAIBP, en la que participaron familiares de desaparecidos, entre ellos, la de Axel Daniel, desaparecido en 2022.

La protesta abarcó también la toma del edificio, debido a la falta de avances en las investigaciones y las omisiones de las autoridades, como denunciaron los familiares.

Asimismo, rechazaron las burlas en su contra, como el minimizar las luchas de los familiares de desaparecidos, quienes igualmente condenaron los señalamientos en su contra.