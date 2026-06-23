La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) informó de un bloqueo el 24 de junio de 2026 en las principales carreteras de los 32 estados de la república mexicana.

La AMOTAC lamentó las molestias que sus movilizaciones puedan causar, argumentando que necesitan “llamar la atención” para que el gobierno federal atienda las demandas del gremio.

Transportistas de AMOTAC informan de bloqueo nacional el 24 de junio

Con un comunicado compartido por la AMOTAC el 4 de junio de 2026, se informó que realizarán un bloqueo nacional en las principales carreteras de los 32 estados de la república mexicana.

Según el argumento dado por la AMOTAC, el objetivo de la movilización del 24 de junio a las 7:00 am es “llamar la atención” de las autoridades federales para que atiendan sus solicitudes no resueltas para el gremio.

Los miembros de la Alianza explicaron que al gobierno se le olvida que los transportistas desde carga, turismo y pasaje, son parte esencial de la economía en México.

“Realizaremos una manifestación y movilización pacífica en las principales carreteras de los 32 estados del país, debido a la falta de soluciones y resultados contundentes que beneficien o puedan ayudar a resolver la problemática que vive en transporte nacional en todas su modalidades”. Comunicado de AMOTAC.

Asimismo, se aseguró que si no se encuentra “una solución” que resuelve las problemáticas, abandonarán los bloqueos en las carreteras y emprenderán marcha rumbo al Zócalo de la CDMX.

Finalmente, la AMOTAC también anteló disculpas por las molestias ante los bloqueos del 24 de junio, explicando que están orillados a realizar estas movilizaciones para que atiendan al sector.

“Lamentamos las molestias y el tráfico que se ocasione en las carreteras del país, pues la falta de resultados nos orillan a tomar estas acciones para llamar su atención, necesitamos acciones contundentes y un verdadero compromiso hacia nuestro sector”. Comunicado de AMOTAC.

¿Qué piden los transportistas? La AMOTAC pide resolver esto al gobierno federal

El gremio de transportistas de la AMOTAC enlistan nueve demandas que pide al gobierno federal que atienda, siendo estas:

Seguridad en las carreteras: Carencia de vigilancia y operativos efectivos que llevan a violencia y delincuencia. Cobros excesivos de los servicios de grúas: Que se respete el precio establecido a nivel federal, estatal y municipal. No al pago de los permisos municipales Tarifas oficiales de operación obligatorias Trámites por parte de la SICT: Retraso de placas, licencias y certificados que llevan a sanciones por no tenerlas actualizadas Alto a las extorsiones en retenes federales y militares Dotación de placas y actualización de documentos por parte de las SICT: Para vehículos de Carga y Turismo. Modificar el Art. 133 bis 3-A de la Ley General de Aguas: Se sanciona al transportista que traslada agua Alto a la persecución del pequeño transportista por parte de la Guardia Nacional y los policías estatales y municipales