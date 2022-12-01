El representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila, denunció al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la marcha del 27 de noviembre.

La denuncia es por supuesto desvío de recursos públicos para promover esa marcha, bajo pretexto del Cuarto Informe de Labores del presidente AMLO.

La denuncia también es por promoción personalizada del presidente e incluye señalamientos contra el presidente del partido, Mario Delgado, y contra Javier Hidalgo, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (CDMX).

“Presentamos queja formal en contra de Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de presidente de México; Mario Delgado, presidente nacional de Morena, del mismo partido Morena; Javier Hidalgo, titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México” Ángel Ávila. PRD

Hemos presentado una queja ante el @INEMexico en contra del Presidente @lopezobrador_ , Javier Hidalgo y quienes resulten responsables por el uso de recursos públicos para promover la marcha y el "4o Informe de Labores" del pasado 27 de noviembre. Asimismo, en esta queja se da pic.twitter.com/jtYvkdNItj — Angel Avila (@AngelAvilaRome) December 1, 2022

Además, de quienes resulten responsables por los mencionados delitos de promoción personalizada del presidente y uso indebido de recursos públicos.

En la carta se señala que se incluyen lo documentos necesarios para acreditar la denuncia, dirigida a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.

La irregularidades de la marcha de AMLO acreditarían violaciones a la Constitución y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

AMLO, Mario Delgado (Especial)

Marcha de AMLO del 27 de noviembre fue motivada por la que defendió al INE

La marcha multitudinaria del 27 de noviembre, que oficialmente convocó a 1.2 millones de personas, se realizó bajo el pretexto de los cuatro años de la llegada de Morena al poder, pero también como contramarcha a la convocada en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

No obstante, el presidente AMLO ha negado que la movilización haya sido “muestra de músculo” en la que sus simpatizantes, sindicatos, organizaciones, etcétera, le dieron su apoyo.

PAN alista denuncia contra AMLO y su marcha

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) también anunció contra el presidente AMLO por la mencionada marcha.

Y es que además, insistieron de ese partido que la marcha estuvo alimentada por acarreos, lo cual se vio en la cantidad de autobuses y camionetas que llegaron de todo el país.

Además de los señalamiento de Marko Cortés y Julen Remetería, fue Kenia López Rabadán quien dijo que denunciaría al mandatario federal.

“Presentaré una denuncia ante la autoridad electoral por desvío de recursos públicos con fines electorales por el uso de camiones, metrobuses, autos oficiales, amenazas y acarreo” Kenia López Rabadán. PAN

Los panistas afirmaron que además de uso de recursos públicos para la participación de ciudadanos, hubo amenazas laborales para que acudieran a esa actividad en domingo.