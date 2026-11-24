Ante el cierre del año y el desempeño de la economía en el país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum presumió el crecimiento del PIB de México, la mejor cifra desde el año 2023.

Luego de que durante el tercer trimestre de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó un crecimiento real de 3.3 por ciento a tasa anual y de 0.9 por ciento respecto al trimestre anterior.

“De acuerdo con el INEGI en el trimestre julio-septiembre de 2026 el producto interno bruto registró un incremento real del 0.9% a tasa trimestral y de 3.3% a tasa anual, el mayor desde 2023. Recuerden que en 2023 fue un año de un crecimiento del PIB de más del 3%”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum destacó que el crecimiento del PIB de México confirma “la solidez y el ritmo de expansión de la economía mexicana”.

Sheinbaum presume el mejor crecimiento del PIB de México desde 2023 (especial )

Obras públicas parte importante para el crecimiento del PIB de México: Sheinbaum

Tras el reporte del crecimiento del PIB de México, Claudia Sheinbaum resaltó que parte importante y que influyeron fueron las obras públicas que destacaron por los resultados del sector de la construcción, cuyo valor de producción registró un incremento anual de 15.7 por ciento.

Asimismo, Sheinbaum explicó que el crecimiento del PIB en el país también se ve reflejado en los tres grandes sectores de la economía:

Actividades primarias que aumentaron a 1.5 por ciento

Actividades secundarias con aumento del 2.7 por ciento

Actividades terciarias que aumentó a 3.6 por ciento

Por último, la presidenta Sheinbaum adelantó que la Secretaría de Economía estaría dando a conocer un nuevo récord de inversión extranjera directa en el país.