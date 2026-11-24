Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habría buscado ceder los derechos comerciales del Mundial por 96 años a una empresa de la iniciativa privada ligada con Donald Trump.

La creación de FIFA Forward Enterprise (FFE) dejaría a la federación con 51% de las acciones, pero al capital privado con la toma de decisiones comerciales respecto al Mundial.

Propuesta comercial de Gianni Infantino cedía derechos del Mundial por 96 años

Aunque descartada en agosto de 2026 por el rechazo de distintas confederaciones de futbol, Gianni Infantino buscaba que la creación de FFE el Mundial tuviera mayor alcance comercial, pero con un contrato que no fue convincente.

Según filtraciones sobre la propuesta que Gianni Infantino dio a la confederaciones, se proponía ceder por 96 años los derechos a FFE para el manejo comercial del Mundial.

Asimismo, se informó que el grupo de inversión que buscaría dar el aporte a FFE era Thrive Capital, una empresa ligada con Donald Trump debido a que su yerno, Joshua Kushner, la fundó.

Sumado a ello, se hablaba de una valoración inicial de 20 mil mdd para la FFE, además de un contrato que llevaba a que solo un incumplimiento grave cancelaría 96 años en su manejo.

Entre otros detalles filtrados por medios de comunicación, estaba que el presidente de la FIFA iba a presidir la junta directiva de la FFE. Además de que la federación se quedaría con el 51% de las acciones, aunque la parte comercial sería totalmente manejada por la empresa inversionista.

Pese a la interpretación que la creación de la FFE daba, Gianni Infantino aseguraba que esta propuesta no implicaba perder el control de la FIFA, aunque confederaciones no lo vieron así y decidieron rechazar la propuesta de desatenderse comercialmente por casi un siglo.