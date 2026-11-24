Javier Hidalgo dejó la dirección de PILARES y pasó el balón de su coordinación a Luz de Alba Riande Méndez el pasado 23 de noviembre.

En una ceremonia de entrega-recepción, el ahora titular de la Secretaría del Deporte de la CDMX resaltó que Luz del Alba Riande es una “compañera ejemplar” que dirigirá el “sistema de educación comunitaria más grande del mundo”.

Cabe señalar que Javier Hidalgo tomó la dirección de la Secretaría del Deporte desde mayo, momento en el que Luz del Alba se convirtió en la encargada de despacho del sistema PILARES.

Luz del Alba Riande Méndez toma coordinación de PILARES

Luz del Alba Riande Méndez tomó oficialmente la Coordinación General del Subsistema de Educación Comunitaria PILARES, tras una ceremonia de entrega-recepción con Javier Hidalgo.

Al tomar un balón entregado por Hidalgo, Riande Méndez toma las riendas de lo que calificó como el “sistema de educación comunitaria más grande del mundo”.

“Hoy en la ceremonia de entrega recepción le pasé el balón de PILARES a Luz del alba compañera ejemplar que llevará, a partir de hoy, las riendas del sistema de educación comunitaria más grande del mundo” Javier Hidalgo

Antes de asumir la dirección del subsistema, Riande Méndez se desempeñaba como directora de Educación Participativa y Comunitaria.

A pesar de que Riande Méndez tomó oficialmente el cargo el pasado 23 de noviembre, Javier Hidalgo dejó oficialmente el cargo el 13 de noviembre para asumir plenamente la Secretaría del Deporte.