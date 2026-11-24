Luis Donaldo Colosio descartó que Movimiento Ciudadano (MC) vaya a ir en alianza en Sonora rumbo al 2027.

“Nosotros vamos solos precisamente porque Movimiento Ciudadano es la alternativa que no tiene un pasado encima” Luis Donaldo Colosio Riojas

De acuerdo con el senador, aceptó la candidatura de MC porque Sonora es su tierra y, junto con su familia, decidió regresar y trabajar por su estado natal.

Asimismo, reiteró que está convencido de que, tras las elecciones 2027, MC obtendrá el gobierno de un tercer estado.

“Vamos a ganar”: Colosio Riojas asegura que no habrá alianzas rumbo a 2027

Luis Donaldo Colosio Riojas aseguró que no habrá alianza en la candidatura de MC en Sonora para las elecciones 2027.

Asimismo, resaltó que nunca ha tomado un proyecto buscando perder o quedar en segundo lugar y las próximas elecciones no serán la excepción.

“Yo no entré a esto para quedar en segundo lugar, nunca he tomado un proyecto esperando perder, esta no va a ser la excepción, nosotros vamos a ganar” Luis Donaldo Colosio Riojas

“Yo vengo a trabajar, vengo a convencer y con el favor de la gente, a gobernar”, aseveró el candidato a Sonora por MC.

Además, reiteró que ir en alianza sería como mostrar que la elección nada más se juega entre Morena y el PRI-PAN, “y que todos los demás estorbamos”.

Colosio Riojas busca abrir camino a un gobierno para la gente en Sonora

Por otra parte, Luis Donaldo Colosio Riojas señaló que está convencido de que MC puede obtener el gobierno con su candidatura en 2027 como ya lo ha hecho en otras regiones del país.

Asimismo, resaltó que, con su candidatura por el gobierno de Sonora en 2027, busca recuperar territorio a favor de la gente con una “alternativa que le funcione a la gente”.

“Estamos convencidos de que así será precisamente porque tenemos ya otras regiones del país donde Movimiento Ciudadano ha logrado una victoria, aquí estamos abriendo camino, recuperando territorio nacional a favor de la gente y sobre todo presentando una alternativa que funcione, una alternativa de país que le funcione a la gente” Luis Donaldo Colosio Riojas

Por otra parte, resaltó que sabe que existe una desventaja aparente por haber esperado a los tiempos legales para anunciar su candidatura, esto ya que otros partidos ya tienen a su abanderado para los siguientes comicios.

Sin embargo, reiteró que “hay gente que ha vivido ahí todas su vida y le ha fallado a su estado”.

En el mismo sentido, reiteró que prefirió esperar a los tiempos legales para mostrar a la gente que quiere hacer las cosas bien, incluso cuando respetar la ley lo pone en desventaja.