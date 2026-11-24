Un video viral de las celebraciones patrias en Guerrero ha generado una intensa polémica en redes sociales tras captar a la diputada federal Yoloczin Domínguez esparciendo un aparente polvo o tierra sobre el vestido de la gobernadora Evelyn Salgado durante un saludo cordial.

Este inusual gesto desató numerosas especulaciones digitales que vinculan la acción con supuestos rituales de brujería o prácticas esotéricas tradicionales.

Sin embargo, las imágenes disponibles no permiten identificar con certeza la naturaleza de la sustancia ni confirman la verdadera intención detrás del movimiento de la legisladora.

Video capta a la diputada Yoloczin Domínguez esparciendo una sustancia blanca sobre la gobernadora Evelyn Salgado

Un video que capta a la diputada Yoloczin Domínguez esparciendo una sustancia blanca sobre la gobernadora Evelyn Salgado ha generado teorías de brujería en redes sociales.

El episodio ocurrió casi a la medianoche del 15 de septiembre, durante los festejos oficiales del Grito de Independencia en Chilpancingo, Guerrero.

En el video difundido por el medio Latinus, la diputada Yoloczin Domínguez se acerca a saludar y abrazar a la mandataria estatal.

Durante el contacto, la legisladora realiza un movimiento de mano cerca de la cintura y la falda del vestido negro bordado de la gobernadora, momento en el que aparentemente cae un polvo o sustancia sobre la vestimenta.

Las imágenes disponibles no permiten identificar con claridad de qué material se trataba ni comprobar alguna intención en el gesto.

Hasta el momento, ninguna de las funcionarias involucradas ha ofrecido declaraciones públicas para esclarecer este misterioso episodio que continúa acaparando la atención mediática.

Crece la polémica por video de la diputada Yoloczin Domínguez tirando tierra sobre el vestido de Evelyn Salgado

Aunque el video de la diputada Yoloczin Domínguez tirando tierra sobre el vestido de Evelyn Salgado se habría tomado en septiembre, su reciente difusión en las redes sociales ha generado un sinfín de teorías y especulaciones.

La mayoría de los usuarios asociaron la acción con supuestas prácticas de brujería o rituales esotéricos.

Diversos usuarios en plataformas digitales relacionaron el movimiento de la mano con prácticas de brujería, sugiriendo de forma específica la creencia popular de arrojar “tierra de camposanto” sobre otra persona.

Evelyn Salgado (cortesía)

Dentro del folclor y las tradiciones populares mexicanas, el uso de polvos esotéricos también suele asociarse con limpias espirituales o rituales destinados a brindar protección y atraer buena suerte.

No existe confirmación formal ni pronunciamiento oficial por parte de las involucradas que respalde ninguna de estas teorías.