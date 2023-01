El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a defender a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, ante los señalamientos de plagio y dijo que hay problemas más graves como la corrupción y el robo.

Durante su conferencia mañanera de este 3 de enero, AMLO dijo que normalmente quienes acusan no tienen autoridad moral y solo buscan perjudicarlo a él pues no tienen escrúpulos morales.

El presidente señaló que en México hay problemas más graves como la corrupción y el robo, pero se centran en el spuesto plagio de tesis de la ministra.

Incluso comparó el caso de Yasmín Esquivel con su proceso de desafuero del año 2004.

AMLO señaló que siempre que hay elecciones salen este tipo de asuntos.

“A mi lo que me llama la atención es que cuando va a haber una elección salen estos asuntos. Yo padecí de un proceso de desafuero. Cada vez que hay una injusticia así pues no me gusta porque es politiquería. Y por lo general los que acusan no tienen autoridad moral... ojalá los problemas fuesen por plagio, los problemas de México son por robos... y se quedan callados ante los robos, ante la corrupción, además que si no les parece algo y si se trata de perjudicarnos a nosotros inmediatamente se enfilan. No tienen escrúpulos morales.”

AMLO