Alejandro Moreno anunció que presentó una denuncia ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas) contra el gobierno de la presidenta de Claudia Sheinbaum.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

El senador y dirigente del PRI expresó en en sus redes sociales que la denuncia está dirigida al secretario General de la ONU, Antonio Guterres, por presunto incumplimiento.

Entre los temas que habría expuesto, se encuentran la lista presentada por Luisa Alcalde, sobre los críticos, periodistas y medios de comunicación así como presunta censura.

Alejandro Moreno denuncia ante la ONU al gobierno federal

Desde Nueva York, Alejandro Moreno dio a conocer que presentará una denuncia ante la ONU, debido a las violaciones que se vivirían en México, ya que lo que ocurre “es inadmisible”.

Alejandro Moreno denuncia ante la ONU al gobierno de Claudia Sheinbaum (Alejandro Moreno)

Alejandro Moreno acusó que el gobierno federal estaría violentando no sólo la Carta de Naciones Unidos, así como al Pacto sobre Derechos Civiles y la Convención de Palermo.

El priísta mencionó tanto las listas, que asevera, estarían poniendo en riesgo la integridad de quienes opinan distinto, así como la supuesta captura de los órganos democráticos.

Añadió también la persecución política a opositores así como la consolidación de un régimen autoritario, que según Alejandro Moreno, incluye la desaparición forzada.

Asimismo, Alejandro Moreno apuntó los intentos de decidir la información que se puede dar a los mexicanos, quienes también deben entregar sus datos biométricos.

Alejandro Moreno apunta que acudirá a otras instancias internacionales

Como parte de su mensaje, Alejandro Moreno señaló que el PRI siempre defenderá la democracia en México, por lo que llevarán la denuncia a instancias internacionales.

De acuerdo con Alejandro Moreno, el PRI no guardará silencio ante lo que definió como “una concentración de poder” que amenazaría las libertades y los derechos.

Por ello, Alejandro Moreno señaló que ya llevó su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) así como a la Organización de los Estados Americanos (OEA).