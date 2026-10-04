Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón salieron en defensa de Digger tras las críticas que ha recibido.

La nueva película de Alejandro González Iñárritu ha provocado críticas negativas de medios especializados que la consideran un “fracaso” luego de su estreno en cines.

Por ello, el director de El Laberinto del Fauno y Roma mandaron mensajes en redes sociales para dar su postura sobre la cinta de su amigo que protagoniza Tom Cruise.

Digger (Warner Bros)

Así defendieron Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón a Digger de las críticas negativas

Guillermo del Toro respondió en X (anteriormente Twitter) a la crítica que hizo el medio IGN sobre Digger, donde se invita al público a no ir a verla en su estreno en cines.

Señalando que la experiencia de ver la película en la pantalla grande no cambiará cuando se estrene en streaming.

“Titular completamente insignificante. Ámala o no. Y, sí, yo sí. La película cumple en escala, ambición y alcance a nivel de pantalla cinematográfica. Audaz, atrevida y cinematográficamente compleja. Decididamente una experiencia teatral.” Guillermo del Toro

Ante tal situación Guillermo del Toro cuestionó el titular de IGN y resaltó los atributos de Digger como una cinta que vale la pena disfrutar en salas.

Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón salen en defensa de Digger tras críticas (@RealGDT / X)

Alfonso Cuarón también defendió Digger en redes sociales. De manera sutil el cineasta de “Solo con tu pareja” posteo críticas de películas icónicas de directores famosos que en su momento fueron destrozadas por los especialistas y que con el tiempo han sido celebradas como obras maestras del séptimo arte.

Cuarón puso los ejemplos de cintas que incluso críticos como la respetada Pauline Kael desdeñaron:

Under The Skin de Jonathan Galzer

La noche del cazador de Charles Laugthon

La regla del juego de Jean Renoir

Metrópolis de Fritz Lang

Intolerancia de D. W. Griffith

La Aventura de Michelangelo Antonioni

El Resplandor y 2001: odisea del espacio de Stanley Kubrick

Blade Runner de Ridley Scott

Mullholland Drive de David Lynch

The Tree of Life de Terrence Malick

En su primera semana de estreno, Digger de Alejandro González Iñárritu se ha llevado duras críticas.

Plataformas como Rotten Tomatoes le han dado una calificación de apenas el 51% tachándola de pretenciosa, superficial y exagerada.