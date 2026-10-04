La Guardia Costera de Estados Unidos halló restos del avión médico de Bermudas que desapareció el sábado frente a la costa de Massachusetts, cuando se dirigía a Boston.

La dependencia informó este fin de semana que sus equipos de búsqueda localizaron un sitio con restos relacionado con la aeronave desaparecida.

A través de su cuenta de X, la Guardia Costera señaló que la Administración Federal de Aviación (FAA) le informó que había perdido contacto con el avión Gulfstream G100 durante la madrugada del sábado.

¿Quiénes viajaban en el avión médico de Bermudas desaparecido?

El avión médico desaparecido frente a la costa de Massachusetts llevaba a seis personas a bordo, de acuerdo con información proporcionada por Latitude Air Ambulance.

La aeronave desapareció alrededor de la 01:30 horas, tiempo local, según declaró a la agencia de noticias AFP el portavoz de la empresa, Clarence Togeretz.

“Transportaba a dos pilotos, dos miembros del personal médico, un paciente y un familiar”, declaró Togeretz, quien agregó que no contaba con más información sobre las labores de rescate.

Avión con seis pasajeros desaparece frente a Massachusetts (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

La FAA reportó que el Gulfstream G100 había perdido contacto durante las primeras horas del sábado, por lo que la Guardia Costera desplegó equipos de búsqueda tanto por aire como por agua.

Continúa la búsqueda tras localizar restos del avión desaparecido en Massachusetts

Aunque la Guardia Costera confirmó el hallazgo de restos relacionados con el avión médico de Bermudas, las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate para determinar el paradero de las personas que viajaban a bordo.

Transport Canada informó que seguía de cerca las operaciones y colaboraba con las autoridades estadounidenses, según declaró el ministro de Transporte de Canadá, Steven MacKinnon, en X.

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) indicó que estaba recopilando información sobre el incidente, aunque inicialmente no precisó si asumiría una investigación.

La Guardia Costera también anunció que ofrecería una rueda de prensa el domingo por la mañana para proporcionar más información sobre el operativo.

Latitude Air Ambulance cuenta con una flota de 10 aeronaves destinadas a servicios de repatriación y evacuación médica, con operaciones para trasladar a personas de regreso a sus hogares desde distintos lugares del mundo.