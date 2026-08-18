Citlalli Hernández cuestionó al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, por el elevado gasto en asesoría de imagen y logística durante sus viajes a Estados Unidos.

(el gasto de los viajes) evidencia lo frívolo y alejado que está de la realidad que viven millones de mexicanos" Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Citlalli Hernández critica a Alito Moreno por excesivos gastos en viajes a Estados Unidos (@CitlaHM/X)

Según un reporte de Forbes, Alejandro Moreno desembolsó 120 mil dólares en cinco visitas a Estados Unidos para reuniones con congresistas y organismos internacionales.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena calificó la actitud como frívola y desconectada de la ciudadanía, señalando que este tipo de privilegios explican los bajos niveles de preferencia electoral del PRI.

Citlalli Hernández critica a Alito Moreno por gastos en viajes a Estados Unidos

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, quedó evidenciado debido a que se descubrió que desembolsó 120 mil dólares en viajes a Estados Unidos.

De acuerdo con lo reportado por el sitio noticioso, Forbes, Alito Moreno contrató servicios de asesoría de relaciones públicas para sus viajes, ante lo cual Citlalli Hernández lanzó una dura crítica en su contra.

En su publicación, Citlalli Hernández acusó que el caso evidencia la frivolidad de Alito Moreno, pues resaltó que el reporte lo señala por gastar los 120 mil dólares para que lo asesoren en su vestimenta, manejo de imagen y fotografías oficiales.

“Que @alitomorenoc se gaste 120 mil dólares en Estados Unidos para que lo asesoren en su vestimenta, protocolo, manejo de imagen, fotografías oficiales y reuniones con políticos estadounidenses evidencia lo frívolo y alejado que está de la realidad que viven millones de mexicanos” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

En el mismo sentido, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena advirtió que el hecho también permite determinar que el líder tricolor, está muy alejado de la realidad que viven millones de mexicanos.

Cabe destacar que el reporte en torno a Alito Moreno, señala que durante los últimos 2 años ha ejecutado 5 viajes a Washington en los que ha sostenido reuniones con congresistas republicanos y demócratas, autoridades de la OEA y la ONU.

Citlalli Hernández ve explicación de baja popularidad del PRI en actuar de Alito Moreno

Al cuestionar a Alito Moreno por el excesivo gasto que realiza por los viajes a Estados Unidos que ha hecho, Citlalli Hernández también hizo un diagnóstico sobre el nivel de popularidad del PRI.

En la misma publicación, resaltó que los bajos porcentajes de votos que ha obtenido el tricolor en los últimos procesos electorales, se debe a sus más recientes escándalos de corrupción y privilegios.

Sin embargo, también apuntó que la misma desconexión con la ciudadanía mostrada por Alito Moreno, es un punto que explica por qué el PRI está en sus niveles más bajos de preferencia electoral.

“Por eso es que entre escándalos de corrupción, privilegios y desconexión con la ciudadanía, el @PRI_Nacional se mantiene en niveles históricamente bajos de preferencia electoral” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena