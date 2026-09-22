Manuel Añorve, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, acusó de “censura” al Instituto Nacional Electoral (INE) luego de que el organismo ordenara retirar mensajes en los que se calificaba a Morena como “narcopartido”.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el senador priista aseguró que el PRI continuará utilizando ese término para referirse al partido guinda, pese a la determinación de la autoridad electoral.

Déjenme decirles que el INE simple y sencillamente se ha convertido en un apéndice del Gobierno. Por supuesto que vamos a seguirle, vamos a seguir denunciando y vamos a seguirle diciendo “narcopartido” y obviamente también un “narcogobierno”. La censura es lo peor que puede estarse poniendo sobre la mesa y sobre todo de quién debe de ser un órgano imparcial Manuel Añorve, coordinador del PRI en la Cámara de Senadores

Manuel Añorve acusa al INE de recibir “línea directa” del Gobierno de Morena

Añorve también acusó al INE de recibir “línea directa del Gobierno de Morena” y afirmó que el organismo electoral actúa en beneficio del partido guinda.

“Vean ustedes cómo el INE perdió la esencia democrática, hoy recibe línea directa del Gobierno de Morena y hace lo que a Morena le conviene” Manuel Añorve, coordinador del PRI en la Cámara de Senadores

Así lo señaló el senador, sin presentar mayores detalles sobre esta acusación durante el encuentro con medios.

El coordinador del PRI en el Senado sostuvo que su partido continuará denunciando lo que considera censura por parte del organismo electoral.

Manuel Añorve acusa censura contra Alejandro Moreno, Carolina Viggiano y Rubén Moreira

El senador priista también afirmó que el INE está censurando a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, así como a otros integrantes de su partido, entre ellos Carolina Viggiano y Rubén Moreira.

“No nos van a callar, ni nos van a poner de rodillas. Y vamos a seguir en la línea de comunicación puntual en términos de lo que está pasando en el país”, sostuvo.

¿Por qué el INE ordenó retirar mensajes contra Morena?

La declaración de Manuel Añorve ocurre después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenara nuevamente a Alejandro Moreno Cárdenas retirar publicaciones de redes sociales en las que se refería a Morena como “narcopartido”, tras una denuncia presentada por el partido guinda.

De acuerdo con la determinación del organismo electoral, vincular a Morena con el narcotráfico sin elementos probatorios podría constituir calumnia electoral, por lo que se solicitó retirar las publicaciones señaladas.

Moreno Cárdenas ha calificado la determinación como un acto de censura y, de acuerdo con sus declaraciones, ha llevado el caso ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).