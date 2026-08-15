Rosario Robles salió en defensa de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, ante el proceso de desafuero que enfrenta y mostró su solidaridad al considerar que ambos han sido víctimas de persecución.

A través de redes sociales, Rosario Robles afirmó que entiende la situación que atraviesa Moreno, pues recordó que ella también enfrentó acoso, persecución judicial y una propuesta de juicio político.

“Me pongo en los zapatos de Alejandro Moreno y me solidarizo con él. Viví lo mismo: acoso y persecución judicial, propuesta de juicio político. Todo el peso del Estado contra un ciudadano”. Rosario Robles

Rosario Robles respalda a Alejandro Moreno y asegura que ambos son víctimas (Captura de pantalla)

Rosario Robles mostró su apoyo a Alejandro Moreno y asegura que ambos son víctimas

El Congreso de la Unión espera el regreso al periodo de sesiones para retomar el tema del desafuero de Alejandro Moreno, quien ha sido señalado de desfalcar el estado de Campeche cuando era gobernador.

Ante estos señalamientos, Rosario Robles mostró su respaldo a Alejandro Moreno asegurando que, por experiencia propia, sabe que el gobierno utiliza su poder para “perseguir” ciudadanos.

La exsecretaria de Desarrollo Social aseguró que Moreno no será silenciado pese al proceso que enfrenta e insinuó que las responsabilidades deberían buscarse en otros actores y no en el dirigente del PRI:

“No lo van a callar. Son otros los que tienen que rendir cuentas”. Rosario Robles

El respaldo de Rosario Robles se suma a la confrontación política alrededor del desafuero de Alejandro Moreno, cuya discusión desató un pleito entre Carlos Gutierrez y Arturo Ávila en el Senado.

Cabe mencionar que Rosario Robles enfrentó un proceso judicial por el caso de la Estafa Maestra, por lo que planteó un paralelismo entre su experiencia y la situación que actualmente enfrenta Alejandro Moreno.