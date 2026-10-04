Durante este fin de semana, múltiples videos compartidos en redes sociales captaron una bola de fuego cayendo al mar de Acapulco, Guerrero, lo que generó dudas entre usuarios sobre el origen del objeto luminoso.

En las grabaciones se observa un objeto de gran tamaño que atraviesa el cielo durante la noche y aparentemente cae sobre el mar, provocando un destello y lo que parece ser un efecto de burbujeo sobre el agua.

El fenómeno fue captado desde distintos puntos de Acapulco, tanto por personas que se encontraban en la orilla de la playa como por pasajeros de un avión que sobrevolaba la costa del puerto.

🇲🇽 | Videos difundidos en redes muestran un supuesto objeto luminoso descendiendo frente a las costas de Acapulco.



Hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre qué era el objeto ni de que haya impactado en el mar. https://t.co/zRG4u2r5aR — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 4, 2026

¿Cayó un meteorito o basura espacial sobre Acapulco?

Tras la difusión de los videos, usuarios de redes sociales comenzaron a plantear diferentes teorías sobre el origen de la bola de fuego que aparentemente cayó sobre el mar de Acapulco.

Entre las principales hipótesis se encuentra la posibilidad de que se tratara de un meteorito o de basura espacial que ingresó a la atmósfera y terminó impactando en el océano.

Sin embargo, hasta el momento ninguna de estas teorías ha sido confirmada oficialmente. Tampoco se ha informado de manera oficial que el objeto observado en los videos corresponda a un meteorito, basura espacial o algún otro fenómeno astronómico.

¿Cayó un meteorito en Acapulco? Captan bola de fuego cayendo al mar (Especial)

Usuarios señalan que los videos de la bola de fuego fueron creados con IA

Otra hipótesis que comenzó a circular en redes sociales apunta a que los videos de la bola de fuego en Acapulco podrían haber sido generados o manipulados mediante inteligencia artificial.

Algunos usuarios señalaron supuestas inconsistencias en las imágenes y cuestionaron determinados elementos que aparecen en las grabaciones, por lo que consideran que podría tratarse de contenido creado con IA.

También surgieron dudas debido a que en algunos videos aparentemente hay personas que ya estaban grabando hacia el mar antes de que ocurriera el supuesto impacto.

No obstante, estas observaciones tampoco permiten confirmar por sí mismas que las imágenes hayan sido creadas con inteligencia artificial.

¿Qué se sabe de la bola de fuego en Acapulco?

Hasta el momento, no está confirmado qué era el objeto luminoso que aparece en los videos ni si realmente cayó al mar de Acapulco.

Las versiones sobre un meteorito, basura espacial o un video generado con inteligencia artificial permanecen como hipótesis difundidas por usuarios de redes sociales.

Se espera que especialistas puedan analizar las imágenes y, en caso de contar con información adicional, determinar la naturaleza del fenómeno captado frente a las costas de Acapulco.