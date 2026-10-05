La inseguridad delictiva y la violencia son la principal causa de desplazamiento forzado interno registrada en la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de acuerdo con los datos sobre hogares que reportaron que al menos uno de sus integrantes tuvo que cambiar de residencia por esta razón.

De acuerdo con el INEGI, el desplazamiento forzado interno es cuando una persona o un grupo se han visto forzadas a abandonar sus lugares de residencia, con el fin de evitar los conflictos armados, situaciones de violencia generalizada e incluso catástrofes naturales provocadas por el ser humano, dentro del territorio nacional.

Desplazamiento forzado por inseguridad y violencia encabeza cifras del INEGI (cortesía )

Guerrero encabeza los registros de desplazamiento por inseguridad

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró durante la Encuesta Intercensal 2025, que Guerrero obtuvo la mayor proporción de hogares que reportaron desplazamiento interno por inseguridad delictiva o violencia, con 3.4 por ciento.

Le sigue Baja California Sur con 2.4; Zacatecas con 2.2 por ciento; Michoacán con 2.1 por ciento y Ciudad de México con 1.4 por ciento.

Desplazamiento forzado por inseguridad y violencia encabeza cifras del INEGI (cortesía )

Encuesta Intercensal de 2025 integra nuevo medidor de migración

Tras las crisis humanitarias por violencia que se han generado a lo largo del territorio mexicano, el INEGI consideró para esta Encuesta Intercensal integrar el desplazamiento forzado por delincuencia e inseguridad y no solo la migración como factor de desplazamiento humano.

Desplazamiento forzado por inseguridad y violencia encabeza cifras del INEGI (cortesía )

Por lo tanto, entre octubre de 2020 y octubre de 2025, 1,6 millones de personas en México se vieron forzadas a salir de su lugar de origen por situaciones de delincuencia o inseguridad. Dicha cifra superó las Catástrofes naturales o de origen humano.