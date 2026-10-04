Los Premios Ariel 2026 reconocieron el pasado sábado 3 de octubre a lo mejor del cine mexicano e iberoamericano durante una ceremonia realizada en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México, en el marco del 80 aniversario de la AMACC.

En el camino fue una de las grandes protagonistas de la noche al conquistar Mejor Película, además de premios para David Pablos, Osvaldo Sánchez, Mariano López Sosa y Víctor Miguel Prieto; la gala también entregó dos Arieles de Oro a Rosita Arenas y Demetrio Bilbatúa.

La cinta "En el Camino" recibe el Ariel a mejor película, del director David Pablos (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM / Edgar Negrete Lira)

Premios Ariel 2026: lista completa de ganadores por categoría

Mejor Película: En el camino, de David Pablos.

Dónde verla: HBO Max; también está disponible para renta/compra digital.

Mejor Ópera Prima: La reserva, de Pablo Pérez Lombardini.

Dónde verla: actualmente no cuenta con una plataforma de streaming disponible en México.

Mejor Largometraje Documental: La libertad de Fierro, de Santiago Esteinou.

Dónde verla: renta o compra digital en Amazon Prime Video y Apple TV Store.

Mejor Largometraje de Animación: Soy Frankelda.

Dónde verla: HBO Max.

Mejor Dirección: David Pablos, por En el camino, y Pablo Pérez Lombardini, por La reserva (empate).

En el camino está en HBO Max; La reserva no tiene streaming disponible actualmente en México.

Mejor Actriz: Diana Sedano, por Juana.

Dónde verla: actualmente no está disponible en streaming en México.

Mejor Actor: Osvaldo Sánchez, por En el camino.

Dónde verla: HBO Max.

Mejor Coactuación Masculina: Mariano López Sosa, por En el camino.

Dónde verla: HBO Max.

Mejor Coactuación Femenina: Ángeles Cruz, por Las locuras.

Dónde verla: Netflix.

Mejor Revelación Actoral: Víctor Miguel Prieto Simental, por En el camino.

Dónde verla: HBO Max.

Mejor Guion Original: O último azul.

Dónde verla: actualmente no está disponible en streaming en México.

Mejor Guion Adaptado: Mujeres del alba.

Dónde verla: actualmente no cuenta con oferta de streaming en México.

Mejor Fotografía: En el camino.

Dónde verla: HBO Max.

Mejor Sonido: Autos, mota y rocanrol.

Dónde verla: Amazon Prime Video.

Mejor Música Original: La reserva.

Dónde verla: actualmente no está disponible en streaming en México.

Mejor Vestuario: Autos, mota y rocanrol.

Dónde verla: Amazon Prime Video.

Mejores Efectos Visuales: Autos, mota y rocanrol y Un cuento de pescadores (empate).

Dónde verlas: ambas están disponibles en Amazon Prime Video.

Mejores Efectos Especiales: Contraataque.

Dónde verla: Netflix.

Mejor Maquillaje: Autos, mota y rocanrol.

Dónde verla: Amazon Prime Video.

Mejor Diseño de Arte: Autos, mota y rocanrol.

Dónde verla: Amazon Prime Video.

Mejor Edición: O último azul.

Dónde verla: actualmente no está disponible en streaming en México.

Mejor Cortometraje Animado: Desdoblándome y Teatro secreto (empate).

Dónde verlos: sin plataforma de streaming comercial confirmada actualmente.

Mejor Cortometraje de Ficción: Azul.

Dónde verlo: sin plataforma de streaming comercial confirmada actualmente.

Mejor Cortometraje Documental: Las voces del despeñadero.

Dónde verlo: sin plataforma de streaming comercial confirmada actualmente.

Mejor Película Iberoamericana: Un poeta, de Colombia.

Dónde verla: HBO Max.

Además, en los reconocimientos especiales de la edición 68 de los Premios Ariel 2026, fueron para:

Rosita Arenas y Demetrio Bilbatúa recibieron el Ariel de Oro

Óscar Menéndez obtuvo la Medalla Salvador Toscano al Mérito Cinematográfico.