La bancada de Morena en el Senado salió en defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum ante lo que consideraron como una serie de “descalificaciones infundadas”.

“Las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario de Morena manifestamos nuestro respaldo total y decidido a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, frente a los ataques y descalificaciones infundadas”. Morena en el Senado

Los legisladores también sentenciaron que dichos ataques fueron emitidos por actores mediáticos que solo buscan generar “notoriedad” a costa del conflicto y el sensacionalismo.

El posicionamiento se da luego de que militantes de la oposición, como Alejandro Moreno, denunciaran presuntos riesgos de censura para el periodismo mexicano provenientes del Gobierno.

Morena en el Senado defiende a Claudia Sheinbaum ante descalificaciones infundadas (Especial)

Morena acusa desinformación y defiende que Claudia Sheinbaum responde con hechos

En su comunicado, la bancada de Morena en el Senado criticó que, frente a la desinformación, el gobierno de Claudia Sheinbaum responde a la desinformación con hechos y resultados concretos que benefician al pueblo.

También señalaron que la actual administración no desperdicia tiempo en discusiones públicas ni en validar agendas personales, creadas para generar tráfico en redes y obtener likes.

“Señalamos que no perderemos el tiempo en litigios de micrófono, ni en la validación de agendas personales diseñadas para generar tráfico digital. Porque esa es su estrategia, interlocución para ganar likes”. Morena en el Senado

Momentos antes, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, había presentado una denuncia ante la ONU por la lista presentada por Luisa Alcalde y la presunta censura contra el periodismo mexicano.

Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (Graciela López Herrera)

Morena destaca resultados en el gobierno de Claudia Sheinbaum

Morena defendió que el actual proyecto de nación avanza y se consolida diariamente en el gobierno de Claudia Sheinbaum, con resultados comprobables en materia de: