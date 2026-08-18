Claudia Sheinbaum negó que la revocación de una visa estadounidense esté vinculada con investigaciones penales en México.

“Hay personas que están siendo investigadas en México y no hay revocación de visa” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 18 de agosto de 2026, la presidenta de México señaló que el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán no responde a ningún delito, mientras que Alejandro Moreno, dirigente del PRI, mantiene su visa pese a enfrentar procesos en México por peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum subrayó que Estados Unidos no está obligado a retirar visas a personas bajo investigación.

Sheinbaum: revocación de visa no está relacionada con investigaciones; señala caso de Alejandro Moreno

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la revocación de una visa estadounidense no está relacionada con una investigación, pues se trata de “la puerta de entrada” de un mexicano a Estados Unidos.

“Hay personas que están siendo investigadas en México y no hay revocación de visa a esas personas, algunos hasta andan pidiendo su desafuero” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Como ejemplo, resaltó que hay quienes están siendo investigados en México “y no hay revocación de visa, esto en referencia a Alejandro Moreno, sobre quien pesan investigaciones por delitos de:

peculado por 83.5 millones de pesos

enriquecimiento ilícito

lavado de dinero

uso indebido de funciones

defraudación fiscal

Asimismo, recordó que se está buscando el desafuero de Alejandro Moreno desde la Cámara de Diputados; sin embargo, mantiene su visa.

En este sentido, cuestionó si era deber de Estados Unidos revocar una visa a una persona que está siendo investigada en México; cosa que, aseguró, no se hace necesariamente.

Asimismo, resaltó que estas medidas son recíprocas y, no porque se revoque una visa significa que se tiene que abrir una investigación a menos que se presenten pruebas de una investigación penal.