Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, advierte que no avalará la reforma electoral impulsada por Morena y la califica como la ruta al autoritarismo.

En conferencia de prensa, Alejandro Moreno aseguró que la propuesta de reforma electoral busca terminar de destruir las instituciones democráticas en el país.

Alejandro Moreno deja claro que el PRI no avalará la reforma electoral impulsada por Morena

Durante la Plenaria del PRI, Alejandro Moreno advirtió que no avalará la reforma electoral pues la ha calificado como un intento de debilitar la democracia y concentrar el poder político.

🔴 Alito Moreno afirmó, durante la plenaria del PRI, que el partido no avalará una Reforma Electoral “hecha a modo” para perpetuar a Morena en el poder.



Alejandro Moreno aseguró que la reforma electoral de Morena es una farsa y una irresponsabilidad.

Destacó que esta propuesta no beneficia a México y destruye instituciones democráticas construidas durante décadas por la ciudadanía.

Alejandro Moreno calificó a reforma electoral impulsada por Morena como “la Ley Maduro” y afirmó que busca instaurar un partido hegemónico.

El dirigente priista señaló que su partido dará la batalla legislativa para frenar lo que llamó un intento descarado del gobierno por destruir el régimen democrático mexicano.

Alejandro Moreno consideró que la reforma electoral limitará la competencia democrática y solo aseguraría la permanencia de Morena en el poder .

“Frenar este intento descarado del gobierno por destruir el régimen democrático, por instaurar un partido hegemónico y único; esta reforma electoral está hecha para un diseño institucional de que Morena se quede en el gobierno y eso no lo vamos a permitir, vamos a dar la batalla desde el PRI” Alejandro Moreno

Alejandro Moreno se lanza contra Movimiento Ciudadano porque cree que ha vendido sus votos para aprobar la reforma electoral

Durante su conversación, Alejandro Moreno acusó a Movimiento Ciudadano de negociar en lo oscurito los votos faltantes para que se apruebe la reforma electoral.

“Estos de Movimiento Ciudadano son unos cínicos, patéticos, corruptos, esquiroles y lacayos del gobierno de Morena. Esa propuesta que han hecho no solo es temeraria, es una farsa, son unos traidores… esa es una jugada que tiene cálculo político” Alejandro Moreno

Alejandro Moreno señaló de manera directa a Dante Delgado, pues considera que está dispuesto a venderse con Morena.

En ese sentido aseguró que Dante Delgado es “el más grande traidor y esquirol del país”.

Alejandro Moreno destacó que Dante Delgado ya le ofreció a Morena sus votos, porque el Partido Verde y el PT se han visto dudosos de respaldar en la reforma electoral.

“Está de arrastrado, de esquirol, tirado al piso, porque eso que hizo es una jugada política para irse a ofrecer al gobierno, muerto de miedo, para decir: ‘Si no los tienes, yo estoy aquí’ (…) Aquí están mis votos para negociar en lo oscuro como traidor” Alejandro Moreno