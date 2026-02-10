Marath Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo, comentó que la reforma de la reforma laboral de 40 horas da pie a un esquema con cinco días efectivos y dos de descanso.

La aclaración se da luego de que se anunciara la discusión de la reforma en el Senado, sin embargo, la propuesta no establece el derecho a dos días de descanso explícitamente.

Marath Bolaños adelanta como se aplicará la jornada laboral de 40 horas. (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Marath Bolaños insiste que jornada laboral de 40 horas será de 5 días

Este martes 10 de febrero, el secretario Marath Bolaños se reunió con las comisiones del Senado que discuten la reforma a la jornada laboral de 40 horas previo a pasar el dictamen al pleno.

Pese a que la propuesta no obliga a los empleadores dar dos días de descanso, Marath Bolaños reiteró que la jornada laboral de 40 horas será de cinco días, lo que dará dos días de descanso.

Marath Bolaños insistió que el máximo de horas al día será de ocho y este esquema permite que se trabaje cinco días, permitiendo que los trabajadores puedan tener un mayor equilibrio con su vida familiar y personal.

Cabe mencionar que la reforma de las 40 horas se ha planteado de una forma gradual, es decir que a partir de 2026, las horas máximas serán 48, de manera que disminuyan dos cada año y, para 2030, sean las 40.

Las comisiones del Senado esperan aprobar este martes 10 de febrero el dictamen para que se le pueda dar lectura en la sesión del pleno hoy mismo y se discuta y vote el 11 de febrero.