Héctor Suárez Gomís relata protocolo por amenaza de bomba en el AICM que afectó el vuelo VB1104 de Viva Aerobus.

A través de redes sociales, Héctor Suárez Gomís contó cómo vivió la posible amenaza de bomba en una aeronave de Viva Aerobus, este sábado 2 de abril 2026.

Así vivió Héctor Suárez Gomís el protocolo por amenaza de bomba en el AICM

De acuerdo con el testimonio del actor Héctor Suárez Gomís, él iba abordar el vuelo donde tuvieron que activar el protocolo por amenaza de bomba.

Según detalló el actor, antes de subirse a su vuelo, elementos de la Marina entraron a la aeronave y les avisaron que el viaje se retrasaría por 90 minutos.

Posteriormente, explica Héctor Suárez Gomís, acudieron más elementos de la Marina con perros para detectar el artefacto explosivo.

“Yo iba a abordar en ese vuelo en el que tuvieron que activar el protocolo por amenaza de bomba...Justo antes de abordar, varios elementos de la Marina entraron al avión y se nos avisó que el vuelo se iba a retrasar 90 minutos. Aparecieron más elementos de la Marina, pero ahora con perros y a través de las ventanas, se podían ver a más elementos de la Marina armados custodiando el avión mientras personal de Seguridad Pública revisaba las maletas que se habían documentado." Héctor Suárez Gomís, actor

Al final de su relato, Héctor Suárez Gomís agradeció el trato y atenciones brindadas por Viva Aerobus.

Además, explicó que por lo sucedido tomó la decisión de ya no realizar su viaje con destino a Mérida.

“¡Qué bendición que finalmente no hayan encontrado ningún explosivo!“, afirmó el actor.

Héctor Suárez Gomís relata protocolo por amenaza de bomba en el AICM (@PelonGomis / X)

Aeronave afectada por protocolo de amenaza de bomba fue autorizado para seguir operando

Mediante un comunicado, Viva Aerobus informó que su aeronave con matrícula XA-VBM finalizó su abordaje con normalidad y viajó a su destino final en Mérida.

Esto tras activar los protocolos de amenaza de bomba en la Terminal 1 del AICM donde la aeronave fue inspeccionada, y posteriormente recibió la autorización para reiniciar operaciones.

“De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y se dio aviso a las autoridades aeroportuarias. Personal del AVSEC de la AFAC a través de su comando en el AICM, en conjunto con la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, realizaron la inspección de la aeronave y del equipaje conforme a los procedimientos establecidos. Posteriormente, las autoridades aeroportuarias dieron su autorización oficial para reiniciar la operación en plataforma y nuestra tripulación comenzó con el abordaje de pasajeros El vuelo VB1104 finalizó su abordaje con normalidad y actualmente se encuentra en camino a su destino final." Comunicado Viva Aerobus