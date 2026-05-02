Movimiento Ciudadano (MC) le responde a Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, por inasistencia de sus diputados en Sinaloa.

A través de X, representantes de MC dejaron en claro que la inasistencia de sus diputados a la votación sobre la sustitución del gobernador tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya no fue por gusto.

Gibrán Ramírez Reyes de MC le responde a Alito Moreno por inasistencia de sus diputados en Sinaloa

Alejandro Moreno criticó la falta de acción legislativa de MC por la inasistencia de sus diputados en el Congreso local de Sinaloa por Yeraldine Bonilla.

MC responde a Alito Moreno por inasistencia de sus diputados en Sinaloa (@gibranrr / X )

Sin embargo, fue a través de X que representantes de MC le respondieron de manera contundente a Alito Moreno.

El diputado federal Gibrán Ramírez Reyes le recordó que Sergio Torres y Eli Montoya se encuentran delicados de salud tras el atentado que sufrieron.

Gibrán Ramírez Reyes puntualizó que su inasistencia fue por causas de fuerza mayor y no por no querer participar en la votación.

“Alejandro: ¿Pretendes que debió presentarse a votar Sergio Torres en delicado estado de salud después de ser balaceado en la cabeza?, ¿Eli Montoya con seguimiento médico del mismo atentado?” Gibrán Ramírez Reyes

En su mensaje, Gibrán Ramírez Reyes fue más allá al acusar que Alito Moreno ha faltado a más votaciones con justificantes de “menor calado”

Gibrán Ramírez Reyes incluso le señaló a Alito Moreno que cualquier cosa lo podrían discutir el miércoles en la Comisión Permanente, siempre y cuando no faltará.

“Te conocemos por cosas como lo faltista (con justificantes de menor calado) y ahora por la vocación de buitre, que sí es una vergüenza. Lo discutimos el miércoles en la Comisión Permanente. No faltes” Gibrán Ramírez Reyes

Juan Zavala de MC le responde a Alito Moreno por inasistencia de sus diputados en Sinaloa

Sin embargo, Gibrán Ramírez Reyes no fue el único que le contestó a Alito Moreno y es que Juan Zavala, vicecoordinador de la bancada de MC en la Cámara de Diputados, también lo hizo.

Juan Zavala le recordó a Alito Moreno que sus dos diputados en Sinaloa fueron atacados a balazos y ambos continúan bajo supervisión médica.

En su mensaje, Juan Zavala destacó que MC fue el primero en pedir el desafuero de Rubén Rocha Moya y siguen insistiendo en este tema.

Juan Zavala destacó que siguen al pendiente del desafuero de Alito Moreno en la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), fueron víctimas de un ataque a balazos mientras realizaban un recorrido en la zona oeste de Culiacán, Sinaloa

“Nuestros dos diputados de Sinaloa fueron atacados a balazos en plena luz del día. Ambos continúan convalecientes.Nosotros insistimos en el desafuero de Rocha Moya. Fuimos los primeros en pedirlo. Y, de paso, sigue pendiente el tuyo en la Cámara de Diputados” Juan Zavala