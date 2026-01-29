Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) habló tras la reunión con Morena y PT. Al respecto, afirma que se mantienen sin propuesta sobre reforma electoral.

“Todavía no conocemos el contenido, no hay todavía una propuesta [..], y ya de manera muy respetuosa y responsable nosotros estaremos emitiendo un posicionamiento al respecto”. Karen Castrejón, dirigente del PVEM

La tarde de este miércoles 28 de enero, los líderes de los partidos que conforman la Cuarta Transformación confirmaron su alianza para las elecciones 2027, en la cual se elegirán 17 gubernaturas.

PVEM se mantiene sin posicionamiento sobre reforma electoral: esperan llegada al Congreso

En entrevista con Sheila Amador, la dirigente del PVEM habló sobre la reforma electoral, la cual sigue a la espera de ser presentada ante el Congreso ya que el verde no se ha posicionado a favor o en contra.

Explicó al respecto que si bien el PVEM decidió ir en coalición con Morena y el PT para las elecciones 2027, es un tema aparte la reforma electoral y su posicionamiento formal será una vez se presente una iniciativa.

Congreso sigue a la espera de la reforma electoral (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Karen Castrejón dio a conocer que una vez esté lista la iniciativa, los líderes de los grupos parlamentarios en el Congreso se reunirán para conocer el temario de la reforma electoral.

Ya que, como explicó, la reforma electoral ha resultado polémica y especulativa, por lo que el PVEM considera que valdría esperar antes de realizar algún posicionamiento.

Por lo mismo, Karen Castrejón adelantó que el PVEM realizará un análisis a la reforma electoral de manera responsable una vez que la iniciativa se presente ante el Congreso la primera semana de febrero.

PVEM reafirmó su alianza con Morena y PT ante las elecciones 2027

Para MVS Noticias, la lideresa del PVEM también mencionó de manera breve la firma de la alianza con Morena y el PT para las elecciones y aclaró que todavía hay detalles a pulir sobre la misma.

Acorde con Karen Castrejón, hay muchos temas sobre los cuales deben platicar el PVEM, Morena y PT, los cuales llevarían tiempo, razón por la cual dieron el anuncio de la coalición este miércoles 28 de enero.

Agregó a su vez que tanto el PVEM como Morena y PT buscarán una estrategia de cara a las elecciones 2027 para que obtengan los mejores resultados tanto a ellos como a la gente.

En sus redes sociales, por su parte, tanto el Partido Verde como Karen Castrejón refrendaron la unidad de la alianza, así como los acuerdos de gobernabilidad para continuar con el proyecto de transformación.